5 أنواع توابل فعالة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم

الكوليسترول المرتفع من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، فهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

ورغم أن الأدوية تُعد الخيار الأساسي في بعض الحالات، إلا أن التغذية الذكية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

فيما يلي أبرز 5 توابل طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في الجسم وفقًا لما جاء عبر صحيفة medicalxpress.

1- الكركم

يُعرف الكركم بقدرته الفائقة على مقاومة الالتهابات وتنقية الدم بفضل مادة "الكركمين" النشطة، وتشير الدراسات إلى أن تناوله بانتظام يساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

يمكن إضافته للطعام أو تناوله مع كوب من الحليب الدافئ.

2- الثوم

الثوم من أقوى الأطعمة القادرة على تحسين صحة القلب، فهو يقلل من تراكم الدهون في الشرايين، ويمنع أكسدة الكوليسترول الضار، مما يحافظ على مرونة الأوعية الدموية.

ويُنصح بتناوله طازجًا صباحًا أو إضافته للأطعمة المطهية

3- الزنجبيل

الزنجبيل لا يخفف فقط الالتهابات، بل يساعد أيضًا في تنظيم مستويات الدهون في الدم، أظهرت الأبحاث أن تناوله يوميًا لمدة شهر يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار بنسبة ملحوظة.

يمكن شربه كمشروب دافئ أو إضافته للأطعمة والمخبوزات.

4- القرفة

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الدهون الثلاثية وخفض مستوى الكوليسترول الكلي في الدم، كما أنها تساهم في تنظيم نسبة السكر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أيضًا.

ملعقة صغيرة يوميًا كافية لتحقيق الفائدة.

5- الحبهان (الهيل)

الحبهان ليس مجرد نكهة مميزة، بل يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون.

كما يساعد على خفض ضغط الدم وتنقية الشرايين عند تناوله بانتظام ضمن النظام الغذائي.

رغم فوائد هذه التوابل، ينصح الأطباء بعدم الإفراط في استخدامها، خاصة لمن يعانون من مشكلات في المعدة أو يتناولون أدوية لسيولة الدم.

ويجب أن تكون التوابل جزءًا من نظام غذائي صحي يشمل الإكثار من الخضروات والفواكه وتقليل الدهون المشبعة.