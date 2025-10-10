5 علامات تشير إلى إصابتك بمرض كبدي خطير.. لا تتجاهلها أبداً

يُعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يقوم بتنقية الدم من السموم وتنظيم عمليات الأيض وإنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد في الهضم.

لكن مع نمط الحياة السريع، وتناول الأطعمة الدسمة، وكثرة استخدام الأدوية دون استشارة طبية، تزداد فرص الإصابة بأمراض الكبد التي قد تتطور بصمت حتى تصل إلى مراحل خطيرة دون أن يشعر المريض.

وفيما يلي، أبرز 5 علامات مبكرة قد تدل على وجود مرض كبدي خطير، وفقًا لـ medicalxpress.

اصفرار الجلد والعينين

اليرقان من أشهر أعراض أمراض الكبد، ويحدث نتيجة تراكم مادة “البيليروبين” في الدم بسبب فشل الكبد في التخلص منها.

إذا لاحظت اصفرارًا في العين أو البشرة، يجب التوجه للطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

تغير لون البول والبراز

عندما يتحول لون البول إلى داكن يشبه الشاي، أو يصبح لون البراز فاتحًا بشكل غير طبيعي، فذلك قد يشير إلى خلل في وظائف الكبد أو انسداد في القنوات الصفراوية.

تورم البطن أو القدمين

احتباس السوائل في الجسم، خاصة في منطقة البطن (الاستسقاء)، يُعد علامة واضحة على ضعف الكبد.

وغالبًا ما يصاحبه شعور بالانتفاخ أو ضيق في التنفس.

الإرهاق المزمن وفقدان الشهية

يشعر المصاب بأمراض الكبد بتعب مستمر حتى مع أقل مجهود، بالإضافة إلى فقدان الشهية ونقص الوزن.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قدرة الكبد على إنتاج الطاقة وتنقية الجسم من السموم.

الحكة الجلدية المستمرة

تُعد الحكة من الأعراض الغريبة التي قد لا ينتبه لها كثيرون، لكنها قد تكون ناتجة عن تراكم الأملاح الصفراوية في الجلد بسبب ضعف الكبد.

يشدد الأطباء على أن الكشف المبكر عن أمراض الكبد يُحدث فارقًا كبيرًا في نسب الشفاء، وينصحون بإجراء تحاليل وظائف الكبد بشكل دوري، خاصة لمن يتناولون أدوية بانتظام أو يعانون من السمنة أو مرض السكري.