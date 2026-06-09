يعد عصير البرتقال من أكثر المشروبات الطبيعية انتشارا حول العالم، لما يتميز به من مذاق منعش وقيمة غذائية مرتفعة.

ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم العديد من وظائف الجسم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يحمل بعض الآثار السلبية بسبب محتواه من السكر والسعرات الحرارية.

وبحسب موقع Verywell Health، فإن تناول عصير البرتقال باعتدال قد يقدم العديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا كان خاليا من السكر المضاف ويحتوي على اللب الطبيعي الغني بالألياف.

عصير البرتقال مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يوفر كوب واحد من عصير البرتقال حصة كاملة من الفاكهة، كما يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، أبرزها فيتامين C والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور، وتحتوي بعض الأنواع المدعمة على الكالسيوم وفيتامين D، ما يعزز قيمتها الغذائية.

عصير البرتقال يدعم جهاز المناعة

يعرف البرتقال بغناه بفيتامين C، الذي يلعب دورا مهما في دعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، إلى جانب مساهمته في التئام الجروح والحفاظ على صحة العظام والأنسجة.

عصير البرتقال يعزز صحة القلب

شرب عصير البرتقال بانتظام قد يساعد في تحسين صحة القلب، من خلال المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات نباتية مفيدة، أبرزها "الهيسبيريدين"، الذي يرتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية.

عصير البرتقال يقلل الالتهابات

يحتوي عصير البرتقال على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل مؤشرات الالتهاب المزمن، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الصحة العامة ويخفض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

عصير البرتقال مهم للحوامل

يحتوي عصير البرتقال على حمض الفوليك، وهو عنصر أساسي خلال الحمل، إذ يساهم في دعم النمو الطبيعي للجنين ويقلل من خطر بعض العيوب الخلقية المرتبطة بالجهاز العصبي.

عصير البرتقال قد يحد من خطر الأمراض المزمنة

بفضل محتواه المرتفع من مضادات الأكسدة، قد يساعد عصير البرتقال في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

متى يصبح عصير البرتقال ضارا؟

ورغم فوائده المتعددة، فإن عصير البرتقال يحتوي على نسبة مرتفعة نسبيا من السكر الطبيعي والسعرات الحرارية، كما أنه يفتقر إلى جزء كبير من الألياف الموجودة في الثمرة الكاملة.

لذلك ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناوله، واختيار الأنواع الخالية من السكر المضاف والغنية باللب، لأن الإفراط في شربه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى بعض الأشخاص.

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