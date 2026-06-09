إعلان

8 علامات قد تظهر أثناء الأنشطة اليومية تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

كتب : شيماء مرسي

05:00 م 09/06/2026

ارتفاع ضغط الدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الكثير من الأشخاص حول العالم، ويعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف موقع "هيلث" عن أبرز العلامات التي قد تظهر أثناء أداء الأنشطة اليومية تدل على ارتفاع ضغط الدم.

الصداع

من العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم التي يعاني منها الكثيرون الصداع الشديد في مؤخرة الرأس بشكل متكرر خاصة في الصباح.

تعب غير عادي

من العلامات الأخرى التي قد تظهر في المنزل الشعور بالتعب غير المعتاد، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى بذل القلب المزيد من الجهد.

ضيق التنفس

قد يكون ضيق التنفس خاصة أثناء القيام بالأعمال المنزلية العادية أو صعود الدرج أو المشي مؤشر آخر على ارتفاع ضغط الدم ووجود مشكلة تؤثر على الأوعية الدموية.

نزيف الأنف

قد يعاني البعض من نزيف أنفي متكرر دون سبب واضح، قد يكون السبب جفاف الهواء أو الحساسية، ولكن إذا كنت تعاني منه بشكل متكرر، يجب استشارة الطبيب فورا.

الرؤية الضبابية

قد تكون أعراض مثل تشوش الرؤية والصداع علامات مبكرة لارتفاع ضغط الدم، حيث تتأثر الأوعية الدموية في العينين، مما يؤدي إلى اضطرابات بصرية مؤقتة، أو صعوبة في التركيز، أو الشعور بضغط حول العينين.

قلة النوم

قد يكون عدم القدرة على النوم جيدا والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل أو الشخير مؤشر على ارتفاع ضغط الدم.

ألم الصدر

قد يكون الشعور بألم أو ضيق في الصدر علامة تحذيرية مبكرة أخرى، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

الشعور بالغضب باستمرار

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن والغضب إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تفاقمه.

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

ضغط الدم الصداع ضيق التنفس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تحدد موعد مراسم تشييع جثمان علي الخامنئي
شئون عربية و دولية

إيران تحدد موعد مراسم تشييع جثمان علي الخامنئي
براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
حوادث وقضايا

براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر

"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان
أخبار المحافظات

"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان
17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 (صور)
أخبار المحافظات

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 (صور)
أستاذ أورام يحذر من جل الأظافر: يتحوي على مادة مسرطنة
أخبار مصر

أستاذ أورام يحذر من جل الأظافر: يتحوي على مادة مسرطنة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 - صور
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل