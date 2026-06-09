مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا، وقد تظهر مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الإصابة به، ويساعد الانتباه لهذه الأعراض على اكتشاف المرض مبكرا والحد من مضاعفاته.

فيما يلي، أبرز 9 أعراض قد تنذر بالسكري، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، وفقا لموقع "health".

ما أعراض الإصابة بالسكري؟

سبب شعور مريض السكري بالجوع الشديد

الشعور المستمر بالجوع من العلامات المبكرة للإصابة بالسكري، إذ يعجز الجسم عن الاستفادة من الجلوكوز الموجود في الدم كمصدر للطاقة، ما قد يدفعه إلى إرسال إشارات للدماغ بالحاجة إلى المزيد من الطعام حتى بعد تناول الوجبات.

فقدان الوزن المفاجئ وعلاقته بمرض السكري

قد يكون فقدان الوزن المفاجئ دون اتباع نظام غذائي مؤشرا على الإصابة بالسكري، حيث قد يبدأ الجسم في تكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة نتيجة عدم قدرته على استخدام الجلوكوز بشكل طبيعي.

التعب المستمر علامة على اضطراب مستويات السكر

ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يحرم الخلايا من الطاقة التي تحتاجها، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإجهاد باستمرار.

كيف يؤثر السكري على صحة العين؟

يمكن أن يؤثر ارتفاع سكر الدم على عدسة العين من خلال سحب السوائل منها، ما قد يسبب صعوبة التركيز وتشوش الرؤية أو ازدواجها، وقد يتطور الأمر إلى مشكلات أكثر خطورة إذا تُرك دون علاج.

بطء التئام الجروح من المضاعفات الشائعة للسكري

قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر إلى إضعاف الدورة الدموية وتلف الأوعية الدموية والأعصاب، ما يجعل الجروح والخدوش تستغرق وقتًا أطول للشفاء ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

عدوى الخميرة عرض قد يكشف ارتفاع سكر الدم

قد يسهم ارتفاع نسبة السكر في الجسم في توفير بيئة مناسبة لنمو الفطريات، كما يضعف الجهاز المناعي، ما يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى الخميرة المتكررة.

زيادة العطش وكثرة التبول

كثرة التبول، خاصة خلال ساعات الليل، من أبرز العلامات المبكرة للسكري، إذ يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عبر البول، وهو ما قد يسبب أيضا الشعور المستمر بالعطش.

تغير لون الجلد مؤشر على مقاومة الأنسولين

قد تظهر بقع داكنة وسميكة على بعض مناطق الجسم مثل الرقبة والإبطين والفخذين، خاصة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين.

تنميل الأطراف وألم الأعصاب من مضاعفات السكري

قد يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب مع مرور الوقت، ما يسبب الشعور بالوخز أو التنميل أو الألم في اليدين والقدمين.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، مثل إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بالمرض.

الأطفال والمراهقون والشباب، حيث قد يظهر السكري من النوع الأول بشكل شائع في هذه المراحل العمرية.

المصابون بالسمنة أو زيادة الوزن.

الأشخاص الذين تجاوزوا سن 45 عاما.

الذين لا يمارسون النشاط البدني أو الرياضة بشكل منتظم.

المصابون بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الأشخاص الذين قد يعانون من مقاومة الأنسولين أو ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر.

مضاعفات خطيرة قد يسببها السكري

وفقا لموقع "clevelandclinic"، في حال عدم السيطرة على مستويات السكر في الدم، قد يتسبب المرض في مضاعفات صحية خطيرة، وتشمل:

متلازمة فرط الأسمولية وفرط سكر الدم.

نقص سكر الدم الحاد.

أمراض القلب والشرايين.

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تلف الأعصاب والاعتلال العصبي.

أمراض الكلى والفشل الكلوي.

اعتلال الشبكية وضعف البصر أو العمى.

مشكلات القدم السكري.

التهابات الجلد المتكررة.

بتر الأطراف في الحالات المتقدمة.

ضعف الوظائف الجنسية.

اضطرابات المعدة والهضم.

فقدان السمع.

أمراض اللثة ومشكلات صحة الفم.

التأثير على الصحة النفسية.

كيف يمكن الوقاية من مرض السكري؟

اتباع نظام غذائي متوازن مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل، خمسة أيام أسبوعيا.

الحفاظ على وزن صحي.

السيطرة على التوتر والضغوط النفسية.

تقليل أو تجنب تناول الكحول.

الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا.

الإقلاع عن التدخين.

الالتزام بالعلاجات الموصوفة للسيطرة على عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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