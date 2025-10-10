4 علامات مبكرة لمرض خطير يصيب الدماغ.. انتبه جيدًا

أن أمراض الدماغ من أخطر المشكلات الصحية التي قد تصيب الإنسان، إذ تتطور في صمت وتبدأ بأعراض بسيطة قد يظن البعض أنها إرهاق أو توتر، لكنها في الحقيقة ناقوس خطر لا يجب تجاهله.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 4 علامات مبكرة قد تشير إلى مرض خطير في الدماغ، وفقًا لـmedicalxpress.

1- الصداع المتكرر والمفاجئ

الصداع الذي يظهر فجأة ويزداد شدته بمرور الوقت قد يكون من أوائل مؤشرات وجود مشكلة عصبية أو ورم دماغي.

ويحذر الأطباء من الاعتماد الدائم على المسكنات دون استشارة مختص، لأن الصداع المستمر يستحق فحصًا دقيقًا بالأشعة والتحاليل.

2- اضطراب الرؤية أو ازدواجها

التغيرات المفاجئة في الرؤية مثل تشوش النظر أو الرؤية المزدوجة قد تكون علامة على ضغط غير طبيعي داخل الجمجمة أو تأثر العصب البصري.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه العلامة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تمس البصر والقدرات العصبية.

3- صعوبة الكلام أو التذكر

عندما يبدأ الشخص في مواجهة صعوبة في نطق الكلمات أو تذكّر الأسماء والمواعيد البسيطة، فهذا إنذار واضح على احتمال وجود خلل في مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والذاكرة.

ويُنصح بسرعة استشارة طبيب مخ وأعصاب فور ملاحظة هذه التغيرات.

4- ضعف العضلات أو التنميل

الإحساس بالخدر أو التنميل في الأطراف، أو ضعف جانب من الجسم، من العلامات التي لا يجب الاستهانة بها، إذ قد تكون مؤشراً مبكراً لجلطة دماغية أو اضطراب عصبي يحتاج لتدخل عاجل.

يشدد المتخصصون على أهمية الفحص المبكر عند ظهور أي من هذه الأعراض، مؤكدين أن الكشف المبكر يرفع فرص العلاج والشفاء بنسبة كبيرة.

كما ينصح الأطباء بالابتعاد عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم ونسبة السكر، وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة الدماغ.