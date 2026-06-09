بدأت الأجهزة التنفيذية والبيئية بمحافظة جنوب سيناء إجراءات موسعة لإزالة آثار تلوث بحري، إثر ظهور بقعة زيت محدودة على شاطئ الجبيل التابع لمدينة الطور، حيث جرى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرتها والسيطرة عليها للحفاظ على البيئة البحرية ونظافة الشواطئ.

وأوضح علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد برصد بقعة زيتية على الشاطئ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية للمعاينة الميدانية؛ حيث تبين أن البقعة تمتد بطول 150 مترًا بالقرب من منطقة إسكان الشباب. وطمأن رئيس المدينة المواطنين مؤكدًا أن البقعة محدودة المساحة ويسهل التعامل معها ولا تشكل خطورة، لافتًا إلى أنه تم تطويق الموقع بنجاح لمنع امتداد المواد الزيتية إلى مساحات أخرى، وجارٍ العمل على إزالتها نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تفاصيل السيطرة على بقعة زيت بشاطئ الجبيل في الطور



ومن جهته، أفاد مسؤول بقطاع البيئة في المحافظة بأنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بجهاز شؤون البيئة بالقاهرة بالواقعة، والتي كلفت الفرع الإقليمي بالتحرك السريع والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، لإسناد مهمة التطهير إلى مركز مكافحة التلوث بالطور للبدء في رفع المخلفات وفقًا للاشتراطات البيئية المتبعة.

وأضاف المسؤول أنه جرى سحب عينات من البقعة الزيتية لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، وذلك بهدف تحليلها وتحديد "البصمة الزيتية" التي تكشف بدقة عن نوع الخام والمتسبب في هذا التلوث، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الشركة أو الجهة المتسببة. ويقوم مركز مكافحة التلوث حاليًا بجمع الزيت وتوريده إلى محطة المعالجة المخصصة للتخلص الآمن منه ومنع حدوث أي أضرار بالحياة البحرية.