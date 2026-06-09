إعلان

تحرك عاجل بعد رصد بقعة زيت على شاطئ الجبيل بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

01:10 م 09/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بقعة زيت على شاطئ الجبيل
  • عرض 3 صورة
    تلوث-زيتي-بالشاطئ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت الأجهزة التنفيذية والبيئية بمحافظة جنوب سيناء إجراءات موسعة لإزالة آثار تلوث بحري، إثر ظهور بقعة زيت محدودة على شاطئ الجبيل التابع لمدينة الطور، حيث جرى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرتها والسيطرة عليها للحفاظ على البيئة البحرية ونظافة الشواطئ.

وأوضح علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد برصد بقعة زيتية على الشاطئ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية للمعاينة الميدانية؛ حيث تبين أن البقعة تمتد بطول 150 مترًا بالقرب من منطقة إسكان الشباب. وطمأن رئيس المدينة المواطنين مؤكدًا أن البقعة محدودة المساحة ويسهل التعامل معها ولا تشكل خطورة، لافتًا إلى أنه تم تطويق الموقع بنجاح لمنع امتداد المواد الزيتية إلى مساحات أخرى، وجارٍ العمل على إزالتها نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تفاصيل السيطرة على بقعة زيت بشاطئ الجبيل في الطور


ومن جهته، أفاد مسؤول بقطاع البيئة في المحافظة بأنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بجهاز شؤون البيئة بالقاهرة بالواقعة، والتي كلفت الفرع الإقليمي بالتحرك السريع والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، لإسناد مهمة التطهير إلى مركز مكافحة التلوث بالطور للبدء في رفع المخلفات وفقًا للاشتراطات البيئية المتبعة.

وأضاف المسؤول أنه جرى سحب عينات من البقعة الزيتية لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، وذلك بهدف تحليلها وتحديد "البصمة الزيتية" التي تكشف بدقة عن نوع الخام والمتسبب في هذا التلوث، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الشركة أو الجهة المتسببة. ويقوم مركز مكافحة التلوث حاليًا بجمع الزيت وتوريده إلى محطة المعالجة المخصصة للتخلص الآمن منه ومنع حدوث أي أضرار بالحياة البحرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء البيئة البترول

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 يونيو 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 يونيو 2026
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها
بعد واقعة مدينة نصر.. ماذا يقول القانون عن عقوبة الجمع بين زوجين؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة مدينة نصر.. ماذا يقول القانون عن عقوبة الجمع بين زوجين؟
بعد طرح بوستر "بيج رامي".. كيف ظهر رامز جلال على بوسترات أفلامه؟
زووم

بعد طرح بوستر "بيج رامي".. كيف ظهر رامز جلال على بوسترات أفلامه؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل