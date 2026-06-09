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إصابة طالب بطلق ناري أثناء مشاجرة بالسويس.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : عاطف مراد

02:08 م 09/06/2026

المتهمين

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لم يكن الطالب طرفًا في خلاف أو مشاجرة، ولم يتوقع أن يتحول مروره العابر بأحد شوارع منطقة الأربعين في السويس إلى مأساة تنتهي بإصابته بطلق ناري، بعدما تصادف وجوده في مكان اندلاع مشاجرة بين عدد من العناصر الجنائية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من تعدي عدد من الأشخاص على مالك محل باستخدام أسلحة بيضاء ونارية، وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن إصابة طفل بالسويس.

خلافات سابقة تتحول إلى اشتباك مسلح في منطقة الأربعين

وبالفحص، تبين أنه في 20 مايو الماضي تلقى قسم شرطة الأربعين بلاغًا من أحد المجمعات الطبية باستقبال صاحب محل مصابًا بجروح قطعية وكدمات متفرقة، إثر تعرضه للاعتداء من جانب عدد من الأشخاص المقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأظهرت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى استخدام أسلحة نارية وبيضاء، وأثناء محاولة الأهالي التدخل لفضها، أطلق المتهمون أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة طالب تصادف مروره بمكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهم من العناصر الجنائية، كما عُثر بحوزتهم على الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب الخلافات القائمة مع المجني عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، فيما قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، ولا يزالون قيد الحبس.

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السويس إصابة طالب مشاجرة الداخلية

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