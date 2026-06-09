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إيران تعلن مقتل عنصرين من الدفاع الجوي في غارات إسرائيلية

كتب : محمد جعفر

02:07 م 09/06/2026

علم إيران

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أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل عنصرين من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، أمس الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك خلال جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين.

وقال التلفزيون الرسمي إن العسكريين قُتلا أثناء تأديتهما واجبهما في الدفاع عن أجواء البلاد خلال ما وصفه بـ"عدوان الكيان الصهيوني"، في إشارة إلى الغارات التي نُفذت قبل إعلان وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني أن مراسم جنازة رسمية ستُقام في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، لاثنين من أفراد قوات الدفاع الجوي الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي.

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