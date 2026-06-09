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الأهلي يكلف سمير عدلي باستقبال المدرب الجديد.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

02:04 م 09/06/2026
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي

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كلف النادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة الأول باستقبال المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق والذي يصل مطار القاهرة في الساعات المقبلة تمهيدًا لتولي القيادة الفنية خلفا للدنماركي توروب الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي بعد الفشل في التتويج ببطولة الدوري والخروج من دوري الابطال الأفريقي من الدور ربع النهائي.

وكشف مصدر بالأهلي، أن النادي أنهي كافة الاتفاقات مع الحسين عموتة لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتحديدًا فيما يتعلق بالراتب الشهري وتشكيل الجهاز المعاون وكذا مدة العقد.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن عقد عموتة مع النادي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد وسيتقاضي راتبًا شهريا قدره 120 ألف دولار.

كما وضع الأهلي شرط جزائي في عقد المدرب المغربي يتضمن حصوله علي 3 أشهر إذا قرر النادي التخلص منه قبل نهاية الموسم الأول.

وشهدت المفاوضات مع عموتة مرونة كبيرة من جانب المدرب المغربي الذي رحب علي الفور بتولي المهمة ولم تكن له أية شروط مالية تعجيزية مما سهّل من عملية التفاوض معه وجعل الأهلي يسارع من وتيرة التفاوض.

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الأهلي عموتة مدرب الاهلي الجديد

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