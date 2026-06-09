شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المواطنين في صلاة الجنازة وتشييع ودفن المعلمة صفاء علي محمد، كبير أخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتي لقيت مصرعها إثر حادث سير أثناء توجهها للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة.

حضور رسمي وشعبي في جنازة معلمة أسوان



وشهدت مراسم الجنازة حضور وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، وعدد كبير من المعلمين وزملاء الفقيدة وأقاربها وجيرانها، إلى جانب مدير التعليم الفني بمحافظة البحيرة ومدير إدارة كفر الدوار التعليمية، اللذين رافقا الجثمان من البحيرة للمشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرتها.



ونعى محافظ أسوان المعلمة الراحلة، مؤكدًا أنها رحلت أثناء أداء واجبها الوظيفي ورسالتها التعليمية، في مشهد يجسد التفاني والإخلاص في العمل والالتزام المهني.

محافظ أسوان ينعي المعلمة ضحية الامتحانات

وأشار إلى أن الفقيدة كانت نموذجًا مشرفًا للعطاء وتحمل المسؤولية، وقدمت مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والالتزام بأداء الواجب، ما جعلها تحظى بمحبة واحترام جميع من تعاملوا معها.



وأكد المحافظ أن الراحلة تركت بصمة طيبة في مجال التعليم، وأسهمت خلال سنوات عملها في أداء رسالتها التربوية بكل إخلاص، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتها وأسرة التربية والتعليم بمحافظة أسوان وزملائها ومحبيها.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي أسوان خلال مراسم التشييع، حيث حرص المشاركون على الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرتها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.