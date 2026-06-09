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وسط دموع الأهالي وزملائها.. تشييع جنازة معلمة أسوان ضحية امتحانات الدبلومات

كتب : إيهاب عمران

11:15 ص 09/06/2026 تعديل في 11:50 ص
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    السيارة الاى تحمل جثمان معلنة أسوان إلى المقابر
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    تقديم العزاء على المقابر
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    جنازة معلمة اسوان (2)
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    جنازة معلمة اسوان (3)
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    جنازة معلمة اسوان (4)
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    جنازة معلمة اسوان (1)
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    جنازة معلمة اسوان (5)
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    جنازة معلمة أسوان
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    دفن معلمة أسوان
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    حضور الجنازة فى المقابر
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    محافظ أسوان يشارك فى جنازة معلمة توفيت فى حادث سير
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    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (2)
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    رجال الإسعاف الذين احضروا الجثمان من محافظة البحير
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (3)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (4)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (1)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (5)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (7)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يشارك في جنازة المعلمة صفاء (6)
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    محافظ أسوان يعطى أسرة المعلمة
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسوان يقدم العزاء لأسرة المعلمة
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    محافظ أسوان يقدم العزاء على المقابر
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    محافظ أسوان يقدم واجب العزاء
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    معلمة أسوان الاى توفت أثناء فى حادث سير

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شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المواطنين في صلاة الجنازة وتشييع ودفن المعلمة صفاء علي محمد، كبير أخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتي لقيت مصرعها إثر حادث سير أثناء توجهها للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة.

حضور رسمي وشعبي في جنازة معلمة أسوان


وشهدت مراسم الجنازة حضور وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، وعدد كبير من المعلمين وزملاء الفقيدة وأقاربها وجيرانها، إلى جانب مدير التعليم الفني بمحافظة البحيرة ومدير إدارة كفر الدوار التعليمية، اللذين رافقا الجثمان من البحيرة للمشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرتها.


ونعى محافظ أسوان المعلمة الراحلة، مؤكدًا أنها رحلت أثناء أداء واجبها الوظيفي ورسالتها التعليمية، في مشهد يجسد التفاني والإخلاص في العمل والالتزام المهني.

محافظ أسوان ينعي المعلمة ضحية الامتحانات

وأشار إلى أن الفقيدة كانت نموذجًا مشرفًا للعطاء وتحمل المسؤولية، وقدمت مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والالتزام بأداء الواجب، ما جعلها تحظى بمحبة واحترام جميع من تعاملوا معها.


وأكد المحافظ أن الراحلة تركت بصمة طيبة في مجال التعليم، وأسهمت خلال سنوات عملها في أداء رسالتها التربوية بكل إخلاص، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتها وأسرة التربية والتعليم بمحافظة أسوان وزملائها ومحبيها.


وسادت حالة من الحزن بين أهالي أسوان خلال مراسم التشييع، حيث حرص المشاركون على الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرتها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

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أسوان امتحانات حادث مروري

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