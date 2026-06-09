ارتفعت أسعار البطاطس، والحديد، والأسمنت، والدواجن، والبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، والأرز، والفول، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.



ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:



أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البطاطس



أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي



ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)



ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)



انخفاض أسعار الأرز والفول واللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)



سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الثلاثاء



