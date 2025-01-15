أول سيدة بريطانية تحمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. فما التفاصيل؟

استعان بعض الأطباء بالذكاء الاصطناعي لجعل سيدة بريطانية قادرة على الحمل، عن طريق التلقيح الاصطناعي والتمكن من مطابقة أفضل جودة من الحيوانات المنوية مع البويضات.





وبإمكان هذا العلاج الرائد زيادة فرص النجاح، ما يوفر للأزواج سنوات من الانتظار وكذلك الأعباء المالية لتكرار محاولات التلقيح الاصطناعي.

وقال المستشار علي الشامي، من عيادة أفينيوز للخصوبة في شمال لندن، التي أجرت الإجراء: "هذا يغير قواعد اللعبة في رعاية الخصوبة".



معجزة

بينما وصفت أول امرأة بريطانية تحمل باستخدام الذكاء الاصطناعي طوال عملية الإخصاب التكنولوجيا الجديدة بأنها "معجزة".

ووفق "دايلي ميل"، يعاني واحد من كل 6 أزواج من العقم، ويخضع أكثر من 50 أف شخص للتلقيح الصناعي في المملكة المتحدة كل عام، مع ارتفاع العدد سنوياً.



وبحسب التقارير، تحمل امرأة فقط من كل 3 نساء بعد الدورة الأولى للتلقيح، والتي تكلف في المتوسط ​​أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني.



دور الأطباء التقليدي

وتقليدياً، اعتمد الأطباء على التقييمات البشرية لاتخاذ القرارات بشأن صحة الحيوانات المنوية أو البويضة.

ولكن أنظمة الذكاء الاصطناعي، المدربة على مجموعات بيانات ضخمة من صور الموجات فوق الصوتية، ومقاييس صحة المريض، ومراقبة الأجنة بفاصل زمني، تُستخدم في بعض العيادات لاختيار الحيوانات المنوية والبويضات عالية الجودة، ثم الأجنة، لكل من الإخصاب والزرع.



حالة إيلينا

وقال السيدة إيلينا، 36 عاماً، من جنوب لندن إنها أصبحت أول امرأة في بريطانيا تحمل باستخدام الذكاء الاصطناعي طوال العملية بأكملها.



وهي الآن في الأسبوع الـ 23 من الحمل، وتنسب الفضل إلى التكنولوجيا المتقدمة في تغيير حياتها.

واكتشفت إيلينا أنها حامل في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن اختار الذكاء الاصطناعي أي من الحيوانات المنوية لزوجها لاستخدامها.



وتم زرع الأجنة المخصبة ذات الفرصة الأكبر لمنحها طفلًا، والتي تم اختيارها أيضاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، في رحمها.

وقالت الأم الحامل: "ما حدث هائل. التكنولوجيا لا تصدق. إنها مثل معجزة".



تعليق طبي

من ناحيتها، قالت الدكتورة غوتي تانيغا، المديرة الطبية لعيادة أفينيوز للخصوبة: "لقد اخترنا الحيوانات المنوية تقليدياً من خلال تحليل الشكل والميزات الأخرى تحت المجهر، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقييم الصحة بطرق مثل أنماط الحركة".

وأضافت: "يمكنه إجراء هذه التقييمات بدقة أكبر، وفي الوقت الفعلي وبسرعة أكبر".

كذلك استخدم الأطباء الذكاء الاصطناعي لتقييم دقيق للبويضات. ويمكن أن يشمل ذلك نضج البويضة وشكلها وحجمها.

ويحسن هذا النهج نتائج التلقيح الاصطناعي من خلال التنبؤ باحتمالية الحمل وتقليل التدخلات غير الضرورية.

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