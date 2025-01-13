هذا ما يحدث للقلب والكلي والجسم عند تناول الفراولة.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

من منا لا يحب الفراولة؟ طعمها لذيذ، ولونها جذاب، ورائحتها ممتعة، ولكن هل تعلم ما تأثير تناول هذه الفاكهة على صحة جسمك وكليتيك؟

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفراولة من الفواكه اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة لصحة الجسم.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الفراولة تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في أمراض الكلى.

وأشارت إلى أن الفراولة غنية بفيتامين سي والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة الكلى، إذ يعزز فيتامين سي المناعة، بينما ينظم البوتاسيوم ضغط الدم.

وقدمت استشاري التغذية والمناعة عدة فوائد أخرى للفراولة، تتمثل في الآتي:

الفراولة غنية بالألياف التي تحسن الهضم وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الجسم، ما يدعم صحة الكلى.

تساعد الفراولة على تنظيم مستوى الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

تعزز صحة البشرة.

تعزز المناعة.

تقي من بعض أنواع السرطانات.

واختتمت بالقول إن تناول 3 حبات من الفراولة يوميًا لا يضر الجسم بل يساعد في الاستفادة بأكبر قدر من فوائدها، ولكن للحصول على أفضل النتائج، يجب تناولها ضمن نظام غذائي صحي.

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