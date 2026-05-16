إعلان

كنا في فرح.. الداخلية تضبط 6 أشخاص بعد إشعال "شماريخ" بمدينة نصر

كتب : صابر المحلاوي

12:15 ص 16/05/2026

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بإشعال ألعاب نارية بأحد شوارع منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط 6 أشخاص بعد إشعال "شماريخ" بمدينة نصر

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وعُثر بحوزتهم على كمية من الألعاب النارية "شماريخ"، بالإضافة إلى سيارتين استخدمتا خلال الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهم بزفاف أحدهم "كنا في فرح".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألعاب نارية النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله
رياضة محلية

"صاحب الاحتفال الشهير".. إمام عاشور يستقبل الطفل زين داخل منزله
بشرى للحاصلين على نموذج 8 بالقاهرة.. قرار عاجل لإدخال جميع المرافق
أخبار مصر

بشرى للحاصلين على نموذج 8 بالقاهرة.. قرار عاجل لإدخال جميع المرافق
تحذير مهم من "غرفة السياحة" لمنظمي رحلات الحج بشأن الموجة الحارة
أخبار مصر

تحذير مهم من "غرفة السياحة" لمنظمي رحلات الحج بشأن الموجة الحارة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان