كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بإشعال ألعاب نارية بأحد شوارع منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط 6 أشخاص بعد إشعال "شماريخ" بمدينة نصر

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وعُثر بحوزتهم على كمية من الألعاب النارية "شماريخ"، بالإضافة إلى سيارتين استخدمتا خلال الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهم بزفاف أحدهم "كنا في فرح".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.