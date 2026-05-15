أطلقت وزارة السياحة والآثار تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يحمل اسم "رفيق" (RAFEEQ)، ليكون المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لخدمة حجاج شركات السياحة المصريين خلال موسم الحج 1447هـ / 2026م، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحج السياحي والتحول الرقمي الكامل في الخدمات المقدمة للحجاج.

ويأتي التطبيق ضمن خطة الوزارة لتقديم تجربة أكثر تنظيمًا وأمانًا للحجاج، مع تسهيل التواصل المباشر بين الحاج وشركة السياحة والبعثة الرسمية للوزارة طوال فترة الرحلة داخل الأراضي المقدسة.

ما الخدمات التي يقدمها تطبيق "رفيق"؟

يتيح التطبيق للحجاج مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، تشمل:

- تقديم الشكاوى ومتابعتها لحظيًا.

- الإبلاغ عن الحالات الصحية الطارئة.

- متابعة استلام الحقائب والبطاقات.

- الاطلاع على البرنامج الكامل للرحلة.

- تقييم مستوى الخدمات المقدمة من شركات السياحة.

- الحصول على محتوى توعوي وفتاوى دينية.

- التواصل المباشر مع الجهات الرسمية والمشرفين.

ويوفر التطبيق للمشرفين إمكانية متابعة الحجاج والتعامل السريع مع أي شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة طوال الرحلة.

"رفيق" يدعم الرقابة والقرارات السريعة

أوضحت الوزارة أن التطبيق يوفر لوحة تحكم مركزية لمسؤولي وزارة السياحة، تتيح متابعة الإحصائيات والتقارير اليومية وإدارة الشكاوى والحالات الصحية، بما يساعد على سرعة التدخل واتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات لحظية دقيقة.

كما يدعم التطبيق إحكام الرقابة على تنفيذ برامج الحج ميدانيًا، وضمان التزام الشركات السياحية بالخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

التطبيق متاح مجانًا للأندرويد والآيفون

أكدت وزارة السياحة والآثار أن تطبيق "رفيق" متاح مجانًا للتحميل عبر متجري Google Play وApp Store لمستخدمي الهواتف الذكية بنظامي Android وiOS.

وحرصت الوزارة على أن يأتي التطبيق بواجهة استخدام سهلة باللغة العربية، تناسب مختلف الفئات العمرية من الحجاج، بما يضمن سهولة استخدامه طوال رحلة الحج.

شريف فتحي: "رفيق نقلة نوعية في إدارة الحج السياحي"

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تطبيق رفيق يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة منظومة حج السياحة، موضحًا أن الوزارة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تضع حاج السياحة المصري في مقدمة الأولويات.

وأشار الوزير إلى أن التطبيق لا يقتصر على كونه وسيلة للتواصل فقط، بل يعد منصة ذكية تجمع كافة عناصر منظومة الحج السياحي تحت مظلة واحدة، بما يسمح للوزارة بمتابعة سير العمل لحظيًا ورصد أي ملاحظات أو مشكلات والتعامل معها فور وقوعها.

سامية سامي: "التطبيق يخدم 40 ألف حاج سياحي"

قالت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، إن التطبيق يستهدف نحو 40 ألفًا و713 حاجًا من حجاج السياحة المصريين، إلى جانب مشرفي شركات السياحة وأعضاء البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وأضافت أن التطبيق صُمم بحيث يحصل كل مستخدم على واجهة مخصصة تتناسب مع طبيعة دوره داخل المنظومة، سواء كان حاجًا أو مشرفًا أو عضوًا بالبعثة الرسمية.