تحمي الكبد والقلب.. 7 أطعمة تطرد السموم من الجسم

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لتنقية أجسادهم من السموم وتعزيز صحتهم.

وهناك بعض الأطعمة التي تؤدي دورا حيويا في تطهير الجسم وحماية أعضاء حيوية مثل الكبد والقلب، وفقا لموقعي "health" و"realsimple".

الخضروات الورقية الخضراء

غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف الموجودة فبها تعزز الهضم وتساهم في الشعور بالشبع.

الكركم

المركب النشط في الكركم، وهو الكركمين، يساعد الكبد على أداء وظائفه بشكل أفضل ويحمي الخلايا من التلف.

الشوفان

مصدراً ممتازاً للألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تُسهم في تعزيز الطاقة وتحسين المزاج.

الفراولة

من الفواكه الصحية التي تحتوي على كمية عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، هذه العناصر الغذائية تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتعزز جهاز المناعة.

الفواكه الحمضية

البرتقال والليمون والجريب فروت هي أمثلة على الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يُسهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة القلب، الإضافة إلى، تطهير الجسم من السموم وتحسين الهضم.

البروكلي

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي على إزالة السموم الطبيعية في الجسم، ما يحمي الكبد من التلف الناتج عن السموم والشوائب، فضلا عن، تعزيز صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية الشرايين من التصلب.

البصل

من الخضروات الفعالة في إزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مركبات الكبريت التي تعمل على تعزيز إنتاج الجلوتاثيون، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

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