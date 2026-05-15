يلجأ بعض مرضى السكري إلى التوقف عن تناول الأنسولين دون استشارة الطبيب، اعتقادًا منهم بتحسن حالتهم الصحية أو خوفًا من الاعتماد المستمر على العلاج، إلا أن هذه الخطوة قد تعرضهم لمضاعفات خطيرة تهدد الصحة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد صلاح، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، عن مخاطر إهمال جرعات الأنسولين، وأبرز النصائح التي تساعد مرضى السكري على الحفاظ على استقرار مستويات السكر وتجنب المضاعفات.

وقال الدكتور محمد صلاح إن الأنسولين من العلاجات الأساسية لمرضى السكري، خاصة المصابين بالنوع الأول، محذرًا من التوقف عن تناول الجرعات دون استشارة الطبيب.

ماذا يحدث عند التوقف عن تناول جرعات الأنسولين؟

وأوضح أن الجسم يفقد قدرته على تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي عند توقف المريض عن الحصول على جرعات الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى الجلوكوز، ويتسبب في ظهور أعراض تستدعي التدخل السريع، مثل الدوخة، وتشوش الرؤية، والإرهاق الشديد، وكثرة التبول.

كيف يؤدي نقص الأنسولين إلى مضاعفات خطيرة؟

وأضاف أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات أكثر خطورة، من بينها الحماض الكيتوني السكري، وهو من المضاعفات الحادة الناتجة عن النقص الشديد في الأنسولين، ويستدعي دخول المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاج اللازم.

ما النصائح التي تساعد مرضى السكري على استقرار حالتهم الصحية؟

وقدم استشاري القلب والباطنة عدة نصائح مهمة لمرضى السكري، مؤكدًا أن اتباع نمط حياة صحي يساعد بشكل كبير على تقليل المضاعفات والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

لماذا يجب الالتزام بمواعيد الدواء وممارسة الرياضة؟

وأشار إلى أهمية الالتزام بمواعيد تناول الأنسولين أو أدوية السكري وعدم تجاهل الجرعات، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، موضحًا أن المشي أو التمارين الخفيفة لمدة 30 دقيقة يوميًا يساعدان على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

ما أهمية قياس مستوى السكر باستمرار؟

كما شدد على ضرورة قياس مستوى السكر بانتظام، لأن المتابعة اليومية تساعد على اكتشاف أي ارتفاع أو انخفاض مفاجئ والتعامل معه مبكرًا، مع تجنب الصيام أو اتباع الحميات القاسية دون استشارة الطبيب.

ما الأطعمة المفيدة لمرضى السكري؟

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، أوصى بتناول الخضروات الورقية، والحبوب الكاملة مثل الشوفان، والبقوليات، والأسماك الدهنية، والمكسرات، والزبادي قليل الدسم، إلى جانب الفواكه الطازجة الغنية بالألياف، مؤكدًا أن هذه الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع والحفاظ على استقرار مستويات السكر.

ما الأطعمة التي يجب التقليل منها؟

وحذر من الإفراط في تناول الأرز الأبيض، والمعجنات، والوجبات السريعة، والحلويات، والسكريات المصنعة، لما لها من تأثير سلبي على مستوى السكر في الدم وزيادة خطر المضاعفات الصحية.

