تكيسات المبايض من المشكلات الصحية النسائية الشائعة التي تؤثر على التوازن الهرموني والقدرة على الحمل.

وبحسب موقع "Healthline" فإن التعرف المبكر على الأعراض يساعد في التشخيص السريع والسيطرة على المضاعفات المحتملة.

ما هي تكيسات المبايض؟

تكيسات المبايض هي اضطراب هرموني يسبب ظهور أكياس صغيرة على المبايض، غالبًا نتيجة اختلال في مستويات هرمونات الأندروجين.

يؤدي هذا الاضطراب إلى مشاكل في الدورة الشهرية، الخصوبة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

6 علامات تحذيرية لتكيسات المبايض

عدم انتظام الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية غير المنتظمة أو الغائبة أحد أكثر علامات تكيسات المبايض شيوعًا، حيث قد تتأخر الدورة أو تقل مرات حدوثها خلال السنة.

زيادة نمو الشعر غير المرغوب فيه

تشمل العلامة زيادة الشعر على الوجه، الصدر، أو الظهر، نتيجة ارتفاع مستويات هرمونات الأندروجين في الجسم.

حب الشباب أو البشرة الدهنية

ارتفاع مستويات الأندروجين يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب المستمر أو زيادة الدهون في البشرة، خاصة في مرحلة البلوغ وما بعدها.

زيادة الوزن وصعوبة إنقاصه

الكثير من النساء المصابات بتكيسات المبايض يلاحظن زيادة في الوزن، خصوصًا حول منطقة البطن، ويجدن صعوبة في فقدانه حتى مع اتباع حمية غذائية.

تساقط الشعر أو ترقق الشعر على الرأس

في بعض الحالات، قد يسبب ارتفاع الأندروجين تساقط الشعر من فروة الرأس أو ترققه بشكل ملحوظ.

مشاكل الخصوبة

تكيسات المبايض قد تؤثر على الإباضة، ما يقلل فرص الحمل بشكل طبيعي، وقد تكون صعوبة الحمل أول مؤشر للكثير من النساء على وجود تكيسات.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينصح الأطباء بمراجعة الاختصاصي في الحالات التالية:

غياب أو تأخر الدورة الشهرية بشكل متكرر

زيادة الشعر بشكل غير معتاد

صعوبة الحمل أو مشاكل الخصوبة

ظهور أعراض جلدية مثل حب الشباب الشديد

نصائح للتعامل مع تكيسات المبايض

الالتزام بنظام غذائي صحي منخفض السكر والدهون المشبعة

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين حساسية الجسم للإنسولين

المتابعة الطبية المنتظمة لمراقبة الهرمونات والصحة العامة.

