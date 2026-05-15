كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الغرفة أصدرت تحذيرات مشددة إلى الشركات المنظمة لرحلات الحج 2026، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحجاج من الموجات الحارة المتوقعة خلال موسم الحج 2026، بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة التي يشهدها العالم نتيجة التغيرات المناخية.

وأوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الغرفة شددت على أهمية توفير وسائل نقل مريحة ومكيفة للحجاج، مع التأكد من كفاءة أجهزة التكييف داخل الحافلات ومقار الإقامة، بما يضمن تقليل تأثير الحرارة المرتفعة على الحجاج أثناء التنقلات وفترات الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

تشديد على التوعية الصحية للحجاج

أضاف "المصدر" أن التعليمات الصادرة للشركات تضمنت ضرورة تكثيف التوعية الصحية للحجاج قبل السفر، وتعريفهم بطرق التعامل مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مع التأكيد على أهمية شرب المياه والسوائل بكميات كافية على مدار اليوم.

وأشار إلى أن الغرفة طالبت الشركات بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تجهيز سيارات إسعاف للمجموعات السياحية، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

متابعة الحالة الصحية بشكل مستمر

أكد "المصدر" أن الغرفة ألزمت المشرفين المرافقين لبعثات الحج بمتابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل لحظي، خاصة خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، مع سرعة التدخل حال ظهور أي أعراض مرتبطة بالإرهاق أو الإجهاد الحراري.

