مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا أساسيًا لصحة البشرة والطاقة اليومية، بجانب شرب الماء، هناك أطعمة طبيعية تساعد على تعويض السوائل والحفاظ على التوازن المائي داخل الجسم بطريقة فعّالة وصحية.

البطيخ

البطيخ غني بالماء بنسبة تزيد عن 90٪، مما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الحرارة، بحسب "Medical News Today".

الخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ويعمل على تبريد الجسم بشكل طبيعي يمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة منعشة خلال النهار.

الفراولة

الفراولة مليئة بالماء والألياف والفيتامينات، خصوصًا فيتامين C، مما يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز المناعة خلال الصيف.



الشمام

الشمام فاكهة صيفية مليئة بالماء ومغذيات مهمة مثل البوتاسيوم والفيتامينات، ويعتبر خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

الطماطم

الطماطم تحتوي على نحو 95٪ ماء، بالإضافة إلى الليكوبين والفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة وحماية الجسم من الجفاف الحراري.

الكرفس

الكرفس منخفض السعرات ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مفيدًا لتعويض السوائل والحفاظ على نشاط الجسم خلال الأيام الحارة.

البرتقال

البرتقال غني بالماء والفيتامينات، خاصة فيتامين C، ويساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل والأملاح المعدنية التي يفقدها الجسم أثناء التعرق.

