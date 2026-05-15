الحنين إلى الماضي أو ما يعرف علميا بالـ"نوستالجيا" ليس مجرد شعور عابر يرتبط بالذكريات القديمة، بل هو حالة نفسية معقدة تناولتها العديد من الدراسات الحديثة باعتبارها جزءا مهما من آليات التكيف النفسي لدى الإنسان.

وتشير أبحاث علم النفس الاجتماعي إلى أن هذا الشعور يتزايد في فترات التوتر والتغيرات السريعة، إذ يلجأ العقل إلى استدعاء لحظات سابقة يشعر فيها الفرد بالأمان والاستقرار.

ماذا يحدث داخل عقلك عند استرجاع الماضي؟

وفي دراسة شهيرة أعدها الباحثان "كونستانتين سيديكيدس" و"تيم وايلدشووت" عام 2006 ونشرت في مجلة Journal of Personality and Social Psychology، تم التأكيد على أن الحنين إلى الماضي يعمل كآلية نفسية لتعزيز تقدير الذات وتقليل الشعور بالوحدة.

وقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يسترجعون ذكرياتهم الإيجابية يميلون إلى الشعور بمعنى أكبر لحياتهم وقدرة أعلى على مواجهة الضغوط اليومية.

كما يشير عالم النفس "كلاي روتليدج" في أبحاثه حول النوستالجيا إلى أن هذا الشعور لا يعد هروبا من الواقع كما كان يعتقد سابقا، بل هو عملية ذهنية تساعد الإنسان على إعادة بناء هويته النفسية وربط ماضيه بحاضره. ويوضح روتليدج أن استدعاء الذكريات السعيدة يعزز الإحساس بالاستمرارية الشخصية، وهو ما يمنح الفرد نوعا من التوازن الداخلي في ظل عالم سريع التغير.

النوستالجيا بين الراحة والألم.. لماذا نعيش داخل الذكريات؟

ويرى متخصصون في علم الأعصاب أن الدماغ يميل بطبيعته إلى إعادة تشكيل الذكريات بمرور الوقت، حيث يتم التركيز على الجوانب العاطفية الإيجابية أكثر من التفاصيل السلبية، وهو ما يفسر لماذا يبدو الماضي في كثير من الأحيان أكثر جمالا مما كان عليه في الواقع. هذه الآلية تعرف في الأدبيات العلمية باسم "الانحياز التذكري الإيجابي"، وهي إحدى السمات الأساسية للذاكرة البشرية.

وتخلص الدراسات الحديثة إلى أن الحنين إلى الماضي ليس علامة ضعف أو تعلق غير صحي، بل هو جزء طبيعي من التجربة الإنسانية يساعد على دعم الصحة النفسية إذا تم التعامل معه بشكل متوازن.

غير أن الإفراط في التعلق بالماضي قد يؤدي إلى صعوبة في التكيف مع الحاضر، خاصة عندما يتحول إلى مقارنة دائمة تقلل من قيمة اللحظة الحالية.

