أديب: نصف تريليون جنيه مديونيات للمواطنين خارج القطاع المصرفي عبر 2500 شركة

كتب : حسن مرسي

12:32 ص 16/05/2026

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، إن القروض الممنوحة من شركات القطاع المالي غير المصرفي تجاوزت تريليون جنيه، نصفها مديونيات للمواطنين.

وأوضح أديب أن إحصائيات هيئة الرقابة المالية كشفت أن 54% من تمويلات القطاع الخاص والأفراد تأتي من خارج البنوك، عبر نحو 2500 شركة تعمل في الإقراض.

وأشار إلى أن "الاقتراض مش عيب"، طالما أن دخل المواطن لا يكفيه، خاصة لتجهيز بنات للزواج أو شراء ثلاجات وغسالات وأدوية شهرية مستمرة.

ولفت إلى أن "الناس الميسورين مادياً كمان بيعتمدوا على التقسيط اللي بيمتد لـ60 و80 شهراً عشان يشتروا عربيات، من غير ضمانات معقدة".

وأكد أن البنك المركزي اتخذ قراراً بوقف تمويل هذه الشركات، بينما ظهرت تحذيرات من محللين ماليين باحتمال حدوث "فقاعة استهلاكية" لأن المواطن ينفق كامل دخله على الأقساط.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على ضرورة توفير بدائل للمواطنين الراغبين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، متسائلاً: "إيه البدائل اللي قدام الناس دي؟".

عمرو أديب التمويل غير المصرفي الحكاية هشام عز العرب

