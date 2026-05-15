استخدام الهاتف داخل الحمام قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، نتيجية انتقال البكتريا والجراثيم إلى الجهاز، فضلا عن تأثيرات أخرى قد تضر بالجسم مع الوقت.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الهاتف في الحمام، وفقا لموقع news18.

انتقال البكتيريا والجراثيم

يعد الحمام بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات، وعند استخدام الهاتف داخله تنتقل هذه الجراثيم بسهولة إلى سطح الجهاز، ما يزيد من احتمالية انتقالها إلى اليدين والوجه لاحقا.



زيادة خطر الإصابة بالعدوى

ملامسة الهاتف الملوث ثم لمس العينين أو الفم قد يؤدي إلى انتقال العدوى، خاصة أمراض الجهاز الهضمي ونزلات البرد والفيروسات المختلفة.

ويزداد الخطر في الحمامات العامة، بسبب كثرة استخدام المكان من أشخاص متعددين.

الإصابة بالبواسير ومشكلات الإخراج

الجلوس لفترات طويلة على المرحاض أثناء استخدام الهاتف قد يزيد الضغط على الأوردة في منطقة المستقيم، ما يرفع من احتمالية الإصابة بالبواسير أو تفاقم أعراضها، كما قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في عملية الإخراج والإمساك المزمن.

آلام الرقبة والظهر

النظر المستمر إلى شاشة الهاتف أثناء الجلوس بوضعية خاطئة قد يسبب آلام الرقبة، وإجهاد العمود الفقري، وتشنجات عضلية، وآلام أسفل الظهر، ومع تكرار هذه العادة قد تتفاقم المشكلات العضلية مع الوقت.

ضعف التركيز الذهني

استخدام الهاتف داخل الحمام يجعل الدماغ منشغلا بالمحتوى المعروض، ما قد يؤثر على التركيز ويزيد من التوتر والإجهاد الذهني، خاصة مع الاستخدام المفرط للهاتف بشكل عام.

اضطرابات النوم

إذا تم استخدام الهاتف داخل الحمام قبل النوم مباشرة، فإن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة قد يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى:

- الأرق

- صعوبة النوم

- اضطراب ساعات الراحة

- تلوث الهاتف بشكل دائم

حتى مع غسل اليدين، يبقى الهاتف نفسه ملوثا إذا لم يتم تعقيمه بانتظام، ما يجعله مصدرا مستمرا لنقل الجراثيم إلى أماكن مختلفة.

إضاعة الوقت والإدمان

استخدام الهاتف في الحمام قد يتحول إلى عادة يومية تؤدي إلى قضاء وقت طويل دون داع، وهو ما يزيد من الاعتماد المفرط على الهاتف والإدمان الرقمي.

نصائح لتجنب هذه الأضرار

تجنب اصطحاب الهاتف إلى الحمام

تنظيف الهاتف وتعقيمه بانتظام

تقليل وقت الجلوس على المرحاض

الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة

غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام

اقرأ أيضًا:

استخدام الهاتف الذكي في الحمّام يزيد خطر الإصابة بالبواسير.. احذر

