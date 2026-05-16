تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية بولاق أبو العلا".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول خلال الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما التحق بعضهم بجماعات إرهابية خارج البلاد، من بينها جبهة النصرة، فيما وُجهت للمتهم الثاني تهمة تمويل الإرهاب.