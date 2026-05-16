كشف مصدر بمحافظة البحر الأحمر، أن مجموعة من الصيادين تمكنوا من اصطياد سمكة القرش التي ظهرت مؤخرًا بالقرب من أحد شواطئ مدينة القصير.

أتى ذلك بعد تداول مقاطع فيديو واسعة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت حالة من الجدل بين المواطنين.

صيد القرش في نفس موقع ظهوره

وأوضح المصدر، أن الصيادين نجحوا في اصطياد سمكة القرش من المنطقة نفسها التي ظهرت بها، مشيرًا إلى أن الواقعة جرت خلال الساعات الماضية، دون صدور بيان رسمي حتى الآن من الجهات المختصة بشأن تفاصيل الحادث أو نوع سمكة القرش التي تم اصطيادها.

فيديوهات أشعلت مواقع التواصل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو قيل إنها توثق اقتراب سمكة قرش من أحد شواطئ مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، ما أثار تفاعلًا واسعًا وتساؤلات حول مدى صحة الفيديوهات وحقيقة وجود خطر على المصطافين.

وكان الأستاذ الدكتور أمجد شعبان، بالمعهد القومي لعلوم البحار، والمتخصص في أسماك القرش، أكد في تصريح صحفي لموقع "مصراوي"، أن ظهور القروش قرب الشاطئ في هذا التوقيت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا، ويرجع إلى عدة عوامل بيولوجية خاصة بأسماك القرش، إلى جانب عوامل مناخية.

ارتفاع درجات الحرارة يدفع القروش إلى الاقتراب من السواحل

وأوضح الدكتور أمجد شعبان أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في خروج أسماك القرش من المناطق العميقة، وتوجهها نحو الشاطئ بحثًا عن الغذاء، حيث تزداد شراهتها للطعام مع ارتفاع درجات الحرارة.

فترة التزاوج وحماية الصغار وراء الاقتراب من المياه الضحلة

وأضاف "شعبان" أن الفترة من مايو إلى سبتمبر تُعد موسم التزاوج لدى القروش، إضافة إلى وضع الصغار، لذلك تقترب الإناث في تلك الفترة من الشاطئ حيث المياه الضحلة، بهدف التزاوج ووضع الأجنة في بيئة أكثر أمانًا بعيدًا عن التيارات المائية القوية في الأعماق، وكذلك عن الأسماك الأكبر التي قد تفترس الصغار.