يحارب الكوليسترول.. نوع طعام يقوي قلبك ويقي من أمراض الدماغ والكبد

كتبت- آلاء نبيل:

الفاصوليا الخضراء من الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية العالية، التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ والكبد.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، إنّ الفاصوليا الخضراء تحتوي على الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن البوتاسيوم الموجود بكثرة في الفاصوليا الخضراء يساعد على تنظيم ضغط الدم، ما يقلل العبء على القلب والأوعية الدموية.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الفاصوليا الخضراء تعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، وذلك لأن الفولات يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الناقلات العصبية التي تؤثر على الذاكرة والتركيز، كما يساعد في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من الضغط على الكبد، وحماية الكبد من التلف، بالإضافة إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقي من تلف الأعضاء الناتج عن الجذور الحرة.

وذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أنّ طبق الفاصوليا الخضراء وزن 400 جرام في سوق العبور سجل 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث.

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