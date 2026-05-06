في الوقت الذي تفضل فيه كثير من السيدات الولادة الطبيعية لما تحققه من تعاف أسرع ومخاطر أقل، تظل هناك حالات طبية لا تحتمل المجازفة، حيث يصبح التدخل الجراحي ضرورة لحماية حياة الأم والجنين، وفقا لتقييم الطبيب المختص.

ما الحالات التي تمنع الولادة الطبيعية؟

وفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في تصريحاتها لـ"مصراوي"، فإن هناك عددا من الحالات التي تجعل الولادة القيصرية الخيار الأكثر، وجاءت كما يلي:

هل توقف المخاض قد يستدعي الولادة القيصرية؟

في بعض الحالات، يتوقف اتساع عنق الرحم رغم استمرار الطلق لفترات طويلة، ما يعيق تقدم الولادة بشكل طبيعي ويستدعي التدخل القيصري لتجنب المضاعفات.

كيف تؤثر وضعية الجنين على نوع الولادة؟

الوضع الطبيعي للجنين يكون برأسه إلى الأسفل، لكن في حالات المقعدة أو الوضع العرضي، تصبح الولادة الطبيعية صعبة أو خطرة، ما يستلزم إجراء عملية قيصرية.

هل الأمراض التي تعاني منها الأم تمنع الولادة الطبيعية؟

بعض الحالات الصحية مثل العدوى النشطة أو أمراض القلب قد تجعل الولادة الطبيعية غير آمنة، خاصة إذا كانت قد تنقل العدوى للجنين أو تعرض الأم لمضاعفات.

ماذا عن ضيق الحوض قبل الولادة؟

عدم تناسب حجم حوض الأم مع حجم رأس الجنين قد يعيق خروجه بشكل طبيعي، وهو ما يعرف بعدم التوافق، ويعد سببا شائعا للجوء إلى القيصرية.

كيف تؤثر مشاكل المشيمة على الولادة؟

حالات مثل المشيمة المنزاحة أو انفصال المشيمة المبكر قد تشكل خطرا مباشرا، حيث تعيق خروج الجنين أو تسبب نزيفا حادا، ما يتطلب تدخلا سريعا.

هل الحبل السري قد يهدد حياة الجنين؟

في بعض الحالات، قد يلتف الحبل السري حول رقبة الجنين أو يخرج قبل الجنين، وهو ما يمثل خطرا على تدفق الأكسجين ويستدعي الولادة القيصرية.

ما دور ضغط الدم وتسمم الحمل؟

ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بتسمم الحمل من الحالات التي تهدد حياة الأم والجنين، وغالبا ما يكون التدخل القيصري هو الخيار الأكثر أمانا.

هل الحمل بتوأم يؤثر على طريقة الولادة؟

في حالات الحمل بتوأم، خاصة إذا كان أحد الأجنة في وضع غير مناسب، قد يصعب إجراء الولادة الطبيعية، ما يجعل القيصرية الخيار الأفضل.

