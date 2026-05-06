إعلان

8 حالات لا تناسبها الولادة الطبيعية.. منها وضعية الجنين

كتب : محمود عبده

07:56 م 06/05/2026

الحمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في الوقت الذي تفضل فيه كثير من السيدات الولادة الطبيعية لما تحققه من تعاف أسرع ومخاطر أقل، تظل هناك حالات طبية لا تحتمل المجازفة، حيث يصبح التدخل الجراحي ضرورة لحماية حياة الأم والجنين، وفقا لتقييم الطبيب المختص.

ما الحالات التي تمنع الولادة الطبيعية؟

وفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في تصريحاتها لـ"مصراوي"، فإن هناك عددا من الحالات التي تجعل الولادة القيصرية الخيار الأكثر، وجاءت كما يلي:

هل توقف المخاض قد يستدعي الولادة القيصرية؟

في بعض الحالات، يتوقف اتساع عنق الرحم رغم استمرار الطلق لفترات طويلة، ما يعيق تقدم الولادة بشكل طبيعي ويستدعي التدخل القيصري لتجنب المضاعفات.

كيف تؤثر وضعية الجنين على نوع الولادة؟

الوضع الطبيعي للجنين يكون برأسه إلى الأسفل، لكن في حالات المقعدة أو الوضع العرضي، تصبح الولادة الطبيعية صعبة أو خطرة، ما يستلزم إجراء عملية قيصرية.

هل الأمراض التي تعاني منها الأم تمنع الولادة الطبيعية؟

بعض الحالات الصحية مثل العدوى النشطة أو أمراض القلب قد تجعل الولادة الطبيعية غير آمنة، خاصة إذا كانت قد تنقل العدوى للجنين أو تعرض الأم لمضاعفات.

ماذا عن ضيق الحوض قبل الولادة؟

عدم تناسب حجم حوض الأم مع حجم رأس الجنين قد يعيق خروجه بشكل طبيعي، وهو ما يعرف بعدم التوافق، ويعد سببا شائعا للجوء إلى القيصرية.

كيف تؤثر مشاكل المشيمة على الولادة؟

حالات مثل المشيمة المنزاحة أو انفصال المشيمة المبكر قد تشكل خطرا مباشرا، حيث تعيق خروج الجنين أو تسبب نزيفا حادا، ما يتطلب تدخلا سريعا.

هل الحبل السري قد يهدد حياة الجنين؟

في بعض الحالات، قد يلتف الحبل السري حول رقبة الجنين أو يخرج قبل الجنين، وهو ما يمثل خطرا على تدفق الأكسجين ويستدعي الولادة القيصرية.

ما دور ضغط الدم وتسمم الحمل؟

ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بتسمم الحمل من الحالات التي تهدد حياة الأم والجنين، وغالبا ما يكون التدخل القيصري هو الخيار الأكثر أمانا.

هل الحمل بتوأم يؤثر على طريقة الولادة؟

في حالات الحمل بتوأم، خاصة إذا كان أحد الأجنة في وضع غير مناسب، قد يصعب إجراء الولادة الطبيعية، ما يجعل القيصرية الخيار الأفضل.

اقرأ أيضا:

من الصداع إلى ارتفاع الضغط.. علامات مبكرة لا يجب تجاهلها أثناء الحمل

التقيؤ الشديد أثناء الحمل.. دراسة تكشف السبب

الحمل حة لولادة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتبهوا.. تحذيرات وتعثرات لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة
علاقات

انتبهوا.. تحذيرات وتعثرات لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة

إطلاق باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات.. وزير الاتصالات يوضح
أخبار مصر

إطلاق باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات.. وزير الاتصالات يوضح
إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
رياضة عربية وعالمية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
5 فوائد لـ للولادة الطبيعية.. واحذر من مضاعفاتها
نصائح طبية

5 فوائد لـ للولادة الطبيعية.. واحذر من مضاعفاتها

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي