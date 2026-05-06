أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة ستكون متاحة مجانا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز خدمات صحة الأم والطفل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

هل يعد اختيار نوع الولادة من أهم القرارات التي تواجه الأم الحامل؟

قرار اختيار نوع الولادة من أهم القرارات التي تواجهها الأم الحامل، إذ يعتمد على الحالة الصحية للأم والجنين، ومدى توفر الظروف الطبية المناسبة، وفي حين تتم بعض الولادات بشكل طبيعي، تتطلب حالات أخرى تدخلا جراحيا لضمان السلامة، وفقا لموقع "onlymyhealth".

مزايا الولادة الطبيعية

1. سرعة التعافي

تتمتع الأمهات بعد الولادة الطبيعية بفترة تعاف أسرع مقارنة بالولادة القيصرية، ما يتيح لهن العودة إلى الأنشطة اليومية خلال وقت أقصر.

2. تقليل مخاطر الجراحة

تتجنب الأم المضاعفات المحتملة للجراحة مثل العدوى أو الجلطات أو آثار التخدير.

3. تعزيز الترابط مع الطفل

تساعد الولادة الطبيعية على تعزيز التواصل المباشر بين الأم والطفل منذ اللحظات الأولى، بما يدعم الرضاعة الطبيعية.

4. تحسين وظائف التنفس لدى المولود

مرور الطفل عبر قناة الولادة يساعد على طرد السوائل من الرئتين، ما يقلل من احتمالات الإصابة بمشكلات تنفسية.

5. انخفاض التكلفة

تعد الولادة الطبيعية أقل تكلفة مقارنة بالقيصرية، خاصة في الحالات غير المعقدة.

سلبيات الولادة الطبيعية

ورغم فوائدها، فإن الولادة الطبيعية قد تحمل بعض التحديات، منها:

1. عدم القدرة على التنبؤ

تختلف مدة المخاض وحدته من حالة لأخرى، ما يجعل التجربة غير متوقعة.

2. احتمالية حدوث إصابات

تتعرض بعض السيدات لتمزقات في منطقة العجان أو مشكلات في قاع الحوض أو سلس البول بعد الولادة.

3. الألم أثناء المخاض

الولادة الطبيعية تجربة مرهقة جسديا، حتى مع استخدام وسائل تسكين الألم مثل التخدير فوق الجافية.

الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي

في بعض الحالات، تستدعي المضاعفات مثل بطء تقدم الولادة أو ضائقة الجنين التدخل الجراحي أو استخدام أدوات مساعدة.

ما مضاعفات الولادة الطبيعية؟

وفقا لموقع "mayoclinic"، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأسباب الشائعة للوفيات المرتبطة بالحمل هي:

الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية، وتسمى أمراض القلب والأوعية الدموية.

توجد حالات طبية أخرى قبل الولادة.

عدوى خطيرة مثل الإنتان.

النزيف الحاد بعد الولادة، ويسمى النزيف الدموي.

مرض يصيب عضلة القلب يُسمى اعتلال عضلة القلب، هذه الحالة تجعل من الصعب على القلب ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم.

انسداد في أحد الأوعية الدموية في الرئتين التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين، وتكون الجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين من الساقين، والتي تُسمى الانصمام الرئوي الخثاري، هي سبب هذا الانسداد.

سكتة دماغية.

ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالبروتين المتسرب إلى البول أثناء الحمل، ويسمى تسمم الحمل.

مشكلات تتعلق بالأدوية المستخدمة لمنع الألم أثناء الولادة أو الجراحة، والتي تسمى التخدير.

عوامل تزيد من خطر المضاعفات

خطر الوفاة بسبب مضاعفات الحمل منخفضا بشكل عام، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، أكثر عرضةً لخطر الوفاة بسبب هذه المضاعفات.

علامات تحذيرية تستدعي الذهاب للطبيب

عليك الذهاب للطبيب المختص فورا إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بعد الولادة، وتشمل:

ألم صدر.

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس.

إرهاق شديد لا يتحسن بالراحة.

نوبات الصرع.

أفكار بإيذاء نفسك أو طفلك.

تورم وتغيير لون الساق.

صداع لا يتحسن حتى بعد تناول الدواء، أو صداع شديد مصحوب بتغيرات في الرؤية.

