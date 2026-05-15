خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات

استقر الأهلي على رحيل الفرنسي ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية، بعد خسارة الفريق للقب الدوري المصري.

الأهلي في الدوري المصري للسيدات

أنهى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي الموسم في المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز، وودع كأس مصر من نصف النهائي بالهزيمة من وادي دجلة 2-1.

رحيل مدرب سيدات الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "تم الاستقرار على رحيل الفرنسي ديميتري لوبوف لسوء النتائج، الفريق خسر بطولتي الدوري والكاس، وبالتالي قررنا الاكتفاء بالموسم الذي قضاه لوبوف مع البحث عن بديل له".

وأضاف: "لوبوف كان يتقاضى خمسة آلاف دولار فقط شهريا، وهذا مبلغ ليس كبيرا، لكن هناك أزمة معه بسبب نتائج الفريق وفضلنا البحث عن شخصية جديدة تتولى هذا المنصب وتستطيع حصد البطولات في الموسم المقبل وإحداث طفرة في الفريق".

