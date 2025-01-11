مشروبات وأطعمة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون.. ابتعد عنها

أظهرت دراسة أجراها باحثون من وحدة علم الأوبئة السرطانية بجامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسات دولية أن هناك ارتباطاً بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

حللت الدراسة بيانات أكثر من 542 ألف امرأة في المملكة المتحدة، وكشفت أن استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بينما يلعب الكالسيوم والأطعمة الغنية به دوراً وقائياً ضد هذا المرض.

سرطان القولون والمستقيم عالميًا

يُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم، مع تسجيل نحو مليوني حالة جديدة في عام 2022. وتشهد البلدان ذات الدخل المرتفع معدلات إصابة أعلى، إلا أن معدلات الإصابة في تزايد أيضاً في المناطق ذات الدخل المنخفض.

وأشارت الدراسة إلى أن التحولات الغذائية وأنماط الحياة بين المهاجرين الذين يتبنون عادات غذائية في البلدان ذات المخاطر المرتفعة تعكس تأثير العوامل القابلة للتعديل، مثل الأطعمة والمشروبات، في التسبب بسرطان القولون والمستقيم، وفق "وفق "مديكال إكسبريس".

نتائج الدراسة: اللحوم المصنعة تزيد الخطر

أظهرت الدراسة أن استهلاك الكحوليات مرتبط بزيادة خطر الإصابة، حيث يؤدي تناول 20 غراماً من الكحول يومياً إلى زيادة الخطر بنسبة 15%.

كما تبين أن اللحوم الحمراء والمصنعة ترفع الخطر، حيث يساهم تناول 30 جراماً إضافياً يومياً في زيادة الخطر بنسبة 8%.

الكالسيوم

على الجانب الآخر، أظهرت النتائج أن الكالسيوم يلعب دوراً وقائياً ضد سرطان القولون والمستقيم، حيث يقلل تناول 300 مليغرام إضافية من الكالسيوم يومياً (ما يعادل كوباً من الحليب) من الخطر بنسبة 17%.

كما ارتبطت الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب والزبادي، بالإضافة إلى المغنيسيوم والريبوفلافين والبوتاسيوم، بانخفاض خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. يُعتقد أن الكالسيوم يعمل عن طريق ربط الأحماض الصفراوية المعوية وتقليل تعرض تجويف القولون للمواد المسرطنة.

تؤكد الدراسة أهمية التركيز على مكونات النظام الغذائي للحد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وتعزيز الوقاية منه.

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