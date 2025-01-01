فوائد قضاء الشخص وقتا بمفرده.. دراسة تكشف

كشف استطلاع للآراء وجود فوائد صحية نفسيا وجسديا لقضاء الشخص وقتا بمفرده في أنشطة معينة تتضمن قدرا من التواصل الاجتماعي، ووجد فريق البحث من جامعة ولاية أوريجون أن بعض الأنشطة التي تقوم بها بمفردك أكثر شفاءً من غيرها، وتتضمن نوعية الأنشطة الفردية الأكثر إفادة للصحة القراءة في مقهى أو ذهاب الشخص إلى فيلم بمفرده.

وبحسب "هيلث داي"، تبين أن الوقت الذي تقضيه بمفردك والذي يتسم بطبيعته الاجتماعية، من المرجح أن يستعيد الطاقة ويحافظ على الشعور بالارتباط بالآخرين أكثر من أشكال العزلة الأكثر كثافة، مثل المشي بمفردك في غابة، أو الكتابة في غرفة منعزلة.

وتضمنت الفوائد الصحية لهذه النوعية من الأنشطة انخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتحسين الصحة العقلية وعمر أطول.

والمثير للدهشة أن نتائج الدراسة كانت صحيحة لكل من المنفتحين والانطوائيين.

وقال الباحثون: "في عالم حيث يكون التفاعل الاجتماعي دائماً على بعد نقرة واحدة تقريباً، نحتاج إلى فهم كيفية موازنة التفاعل الاجتماعي مع أنواع مختلفة من العزلة".