بحيل ذكية ملكة جمال تخسر 48 كيلوجرام من وزنها- هذا ما فعلته

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كتبت- شيماء مرسي

كشفت شاندني سينغ الفائزة بلقب ملكة جمال الدولية الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية 2024 كيف خسرت 48 كيلوجرام من وزنها وهي الآن تزن 70 كيلو جرام.

وأوضحت البالغة من العمر 39 عاما ومقيمة في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية بعض الحيل التي ساعدتها على فقدان الوزن، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وبصرف النظر عن ذلك، فهي أيضا أحد مؤسسي شركة أحذية للأطفال مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبلغ طول شاندني 5 أقدام (أي ما يعادل 152.4 سنتيمتر) وكان وزنها 118 كيلو متر.

وسابقا كانت شاندني ترتدي ملابس بحجم XXXL ولكن الآن تغير الوضع تماما.

ما هي نقطة التحول في حياتها؟

كانت نقطة التحول بالنسبة لها عندما تعرضت لمشكلة صحية خطيرة وواجهت مضاعفات أثناء الحمل وبعده.

كما واجهت صعوبة في الحمل بسبب متلازمة تكيس المبايض، ثم عانيت من مضاعفات الحمل.

ولتجنب المزيد من المشكلات نصحها الطبيب بالراحة في السرير خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، ما تسبب في اكتسابها الكثير من الوزن.

وبعد الحمل، أصيبت بداء السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وكان هذا بمثابة جرس إنذار لها وأدركت أنه من الأفضل فقدان الوزن للوقاية من الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

ما هي العوامل التي ساهمت في تحفيزها؟

كان الأمر بالنسبة لها لا يتعلق فقط بفقدان الوزن والظهور بمظهر جيد ولكن لمنع حدوث مشكلات صحية خطيرة، والشعور بصحة أفضل بشكل عام، وأيضا ابنتها كان لها دورا مهما على تشجيعها.

وقررت أيضا التركيز على إجراء تغييرات مستدامة وطويلة الأمد على نمط حياتها وعاداتها الغذائية.

وقالت شاندني: "بدلا من اتباع نظام غذائي قاسٍ تناولت وجبات هندية صحية مطبوخة في المنزل، ما سمح لي بالتحكم في كمية ونوعية المكونات المستخدمة وأيضا حافظت على السعرات الحرارية من خلال تضمين المزيد من البروتين والألياف في جميع الوجبات".

وأضافت: "كنت أتناول الطعام في الخارج مرة واحدة فقط في الأسبوع وقللت الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة قدر الإمكان".

التغيرات التي تحدث بعد فقدان الوزن:

بعد رحلة فقدان الوزن، لاحظت البالغة من العمر 39 عاما تغييرات كبيرة في صحتها الجسدية والعقلية وشعرت بأنها أقوى وأكثر نشاطا.

واستقرت مستويات ضغط الدم والكوليسترول لديها، ولم تعد مصابة بمرض السكري وتمكنت من خوض تحديات جديدة مثل المشاركة والفوز في مسابقة ملكات الجمال.

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