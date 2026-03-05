أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الجمعة 6 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة أنه سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، كما أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

