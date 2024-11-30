7 أضرار مفاجئة لتناول الفول والطعمية يوميا.. أحدها خطير

كتبت- أسماء العمدة:

على الرغم من أن الفول والطعمية يعدان من الأطعمة الشعبية والغنية بالبروتين والألياف، إلا أن الإفراط في تناولهما يوميًا يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وكشف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" 7 أضرار محتملة نتيجة تناول الفول والطعمية يوميًا بشكل مستمر:

الانتفاخ والغازات

يحتوي الفول على ألياف معقدة يصعب هضمها، ما يؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ.

عسر الهضم

يمكن أن يسبب الفول تهيجًا في الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه القمح أو الغلوتين.

زيادة الوزن

الفول والطعمية غنيان بالسعرات الحرارية، خاصةً عند قلي الطعمية في الزيوت. الإفراط في تناولهما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ارتفاع مستوى حمض اليوريك

يحتوي الفول على نسبة عالية من البيورين، الذي يتحول إلى حمض اليوريك في الجسم. ارتفاع مستويات حمض اليوريك قد يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

فقر الدم

تحتوي البقوليات مثل الفول على مادة الفيتات التي تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، ما يؤدي إلى فقر الدم.

مشاكل في الكلى

بعض أنواع الفول تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي تتسبب في تكوّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

التعرض للمواد المسرطنة

عند قلي الطعمية في الزيت، تتشكل مواد مسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

عدم التنوع الغذائي

الاعتماد على الفول والطعمية كمصدر أساسي للبروتين يؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأطعمة الأخرى.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟