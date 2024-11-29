تظهر عند الشباب.. 10 أعراض مبكرة تخبرك أنك مصاب بالسكري

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كتبت- نرمين ضيف الله:

هل تشعر بالتنميل أو الجفاف بشكل متكرر؟ قد تكون هذه علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري، خاصة عند الشباب.

مرض السكري لا يقتصر على كبار السن فقط، بل يمكن أن يصيب الشباب أيضًا، ولأن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة يسهل السيطرة عليه، من الضروري التعرف على هذه الأعراض والقيام بالفحوصات اللازمة عند ظهورها.

ويقول الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكري بمستشفى قويسنا المركزي، إن مرحلة ما قبل السكري هي الحالة التي يحدث فيها ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى مستويات أعلى من الطبيعي، لكنها لا تصل إلى مستوى مرض السكري.

ومع ذلك، فإن ترك الحالة دون تدخل أو إجراء تغييرات في نمط الحياة (مثل تعديل النظام الغذائي، ممارسة الرياضة، وشرب كميات كافية من الماء) قد يعرض الأفراد، سواء البالغين أو الأطفال، لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري.

وأضاف استشاري أمراض القلب في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن من بين المؤشرات والأعراض التقليدية، التي تشير إلى تطور مقدمات السكري إلى مرض السكري، ما يلي:

العطش الشديد.

- كثرة التبول.

- الشعور المتزايد بالجوع.

- الإرهاق.

- تشوش الرؤية.

- الخدر أو الوخز في القدمين أو اليدين.

- حالات العدوى المتكررة.

- بطء التئام الجروح.

- فقدان الوزن غير المتعمد.

الجفاف.

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