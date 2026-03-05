كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من روسيا عن نهج مبتكر يسهم في زيادة استجابة أورام الرئة للعلاج الكيميائي، مما يعزز فاعلية العقاقير ويعطي الأمل بتحسين نتائج العلاج للمرضى.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أنهم ركزوا في أبحاثهم على سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، وهو الشكل الأكثر شيوعا لأورام الرئة الخبيثة، حيث يمثل نحو 85% من الحالات.

كيف يؤثر حجب مستقبل هرمون النمو على حساسية أورام الرئة؟

وأظهرت نتائج الدراسة أن حجب مستقبل هرمون النمو في أورام سرطان الرئة قد يزيد من حساسيتها للعلاج الكيميائي، مما يعزز فعالية العقاقير ويسهم في القضاء على الخلايا السرطانية بشكل أكثر فاعلية، وفقًا لـ" لينتا رو".

ما العلاقة بين مستويات GHR ومقاومة الخلايا السرطانية؟

وأظهرت الدراسة أن مستوى مستقبلات هرمون النمو (GHR) في الأنسجة السرطانية كان أعلى بكثير مقارنة بالأنسجة السليمة.



كيف تؤثر مستويات هرمون النمو على مدة بقاء مرضى سرطان الرئة؟

وعلاوة على ذلك، كشفت النتائج أن المرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من هذه المستقبلات عاشوا في المتوسط 36 إلى 40 شهرا منذ تشخيص إصابتهم، بينما بلغ متوسط البقاء لدى المرضى ذوي المستوى المنخفض حوالي 66 شهرًا، ما يشير إلى ارتباط ارتفاع هذه المستقبلات بسوء prognostic أكبر وتأثيرها المحتمل على استجابة المرض للعلاج.

هل هرمون النمو يعزز مقاومة خلايا سرطان الرئة للعلاج الكيميائي؟

كما أن هرمون النمو الموجود في الأنسجة المصابة بالسرطان يعزز مقاومة الخلايا السرطانية لعقاري الدوكسوروبيسين والسيسبلاتين، إذ يقوم بتنشيط بروتينات تعمل كمضخات تطرح أدوية العلاج الكيميائي خارج الخلية، كما يقلل من ميول هذه الخلايا للدخول في عملية الموت المبرمج (Apoptosis)، مما يجعل العلاج أقل فاعلية

لكن استخدام عقار بيجفيسومانت، وهو أحد حاصرات مستقبلات هرمون النمو والمعتمد بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج مرض ضخامة الأطراف (Acromegaly)، أظهر قدرة على عكس هذه التأثيرات، حيث قلل من مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج الكيميائي وعزز فاعلية أدوية الدوكسوروبيسين والسيسبلاتين.

عند استخدامه مع العلاج الكيميائي، زاد من حساسية الخلايا السرطانية وسمح بتخفيض جرعة الأدوية.

