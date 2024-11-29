يقوي القلب ويحارب الكوليسترول.. طعام يقي من مرض السكري

كتبت - آلاء نبيل:

هناك بعض الأطعمة التي يعشق البعض تناولها خلال فصل الشتاء، ومنها العدس الغني بالعناصر الغذائية لصحة الجسم.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن العدس غني بالألياف والبروتينات والمعادن والفيتامينات، التي لها تأثير على خفض مستويات الكوليسترول الضار، إذ تمنع امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، ما يساعد على الحفاظ على صحة الشرايين.

وأوضح "القيعي"، أن العدس يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يعمل على نقل الكوليسترول الزائد من الشرايين إلى الكبد للتخلص منه، كما أنه يدعم صحة القلب ويقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى البوتاسيوم الموجود في العدس يساعد على خفض ضغط الدم، ما يقلل الضغط على القلب والشرايين.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن الألياف الموجودة في العدس يعمل على تنظيم سكر الدم، حيث تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر وتقليل الحاجة إلى الأدوية لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى أن مؤشر الجلايسيمي منخفض، ما يعني أنه يسبب ارتفاع بطيئ في مستوى السكر بالدم، مما يجعله خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

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