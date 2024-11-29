ما تأثير تناول الفول بالبيض يوميًا على الجسم

مزيج الفول والبيض يعتبر من المصادر الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، مما يجعله وجبة متكاملة غذائيًا ولكن، هل تناول هذا المزيج يوميًا مفيد؟

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، إليك الفوائد المحتملة لتناول الفول بالبيض يوميًا

زيادة الطاقة والقوة

البروتين الموجود في الفول والبيض يساعد على بناء وإصلاح الأنسجة العضلية، مما يزيد من الطاقة والقوة.

تحسين صحة القلب

يحتوي الفول والبيض على دهون صحية وألياف تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة الدماغ

يحتوي البيض على الكولين، وهو مادة مغذية ضرورية لصحة الدماغ ووظائفه الإدراكية.

تقوية الجهاز المناعي

الفول غني بالزنك والحديد اللذين يلعبان دورًا حيويًا في تقوية الجهاز المناعي.

الشعور بالشبع

الألياف والبروتينات الموجودة في الفول والبيض تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساهم في خسارة الوزن.

المخاطر المحتملة للإفراط في تناول الفول بالبيض

ارتفاع مستوى الكوليسترول

على الرغم من أن البيض يحتوي على دهون صحية، إلا أن الإفراط في تناول صفار البيض قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لدى بعض الأشخاص.

مشاكل في الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفول قد تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

زيادة حمض اليوريك

الأشخاص الذين يعانون من النقرس أو حصوات الكلى يجب أن يكونوا حذرين من تناول كميات كبيرة من البروتين، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة حمض اليوريك في الدم.

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