هناك العديد من العادات غير الصحية التي يقوم بها الكثيرون بشكل يومي وتؤثر على صحتهم بشكل سلبي، ومنها بعض العادات التي تؤدي إلى آلام العظام والمفاصل، الأمر الذي يستوجب التوقف عنها بشكل نهائي حرصا على صحتها، وفقًا لما ذكره موقع WebMD.

كيف تؤثر الأنشطة المتكررة مثل الكتابة على صحة المفاصل؟

قد تؤدي الأنشطة التي تعتمد على تكرار نفس الحركة لفترات طويلة، مثل الكتابة على لوحة المفاتيح أو إرسال الرسائل النصية عبر الهاتف أو تقطيع الطعام، إلى إجهاد المفاصل. ولا يقتصر الأمر على المفاصل الصغيرة مثل الإبهام، بل قد يمتد التأثير إلى المفاصل الأكبر مثل مفصل الكتف نتيجة الضغط المتكرر.

لماذا يسبب الجلوس لفترات طويلة آلام العظام والمفاصل؟

لا يقتصر الحفاظ على صحة الجسم على ممارسة الرياضة فقط، بل يتطلب أيضًا تجنب الجلوس لفترات طويلة. فالبقاء في وضعية واحدة لفترة ممتدة قد يرهق العضلات ويضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل والغضاريف، كما يقلل من تدفق الدم إلى هذه المناطق، ما يزيد من احتمالية الشعور بالألم.

هل حمل الحقائب الثقيلة يضر بالعمود الفقري والمفاصل؟

قد يؤدي حمل حقيبة يد أو حقيبة ظهر ثقيلة إلى تغيير وضعية الجسم وطريقة المشي، الأمر الذي يسبب إجهادا في عضلات الرقبة والكتفين، ويقول الدكتور مايكل بيري، المدير الطبي لمعهد Laser Spine، إن الوزن الزائد في الحقيبة قد يضغط أيضًا على الأعصاب الحساسة ويزيد من الضغط على مفاصل الكتف.

متى يصبح ألم المفاصل علامة تستدعي زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم تجاهل آلام المفاصل، خاصة إذا استمرت لأكثر من أسبوع. فقد يكون الألم إشارة إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج، كما يجب استشارة الطبيب إذا كان الألم مصحوبا بأعراض أخرى مثل التورم أو التيبس أو الألم عند اللمس.

هل الإفراط في التمارين الرياضية يضر بالمفاصل؟

على الرغم من أهمية التمارين الرياضية للحفاظ على صحة الجسم، فإن الإفراط فيها أو زيادة شدتها بشكل مفاجئ قد يسبب ضغطًا كبيرًا على المفاصل. لذلك يوصي الخبراء ببدء أي برنامج رياضي بشكل تدريجي والانتباه لإشارات الجسم.

ما علاقة نقص الكالسيوم وفيتامين د بضعف العظام؟

يعد الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الأساسية للحفاظ على قوة العظام. كما يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بضعف العضلات، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية الإصابة بآلام المفاصل والعظام.

كيف يؤثر قلة النوم على صحة العظام والمفاصل؟

يلعب النوم الجيد دورًا مهمًا في تجديد خلايا الجسم والحفاظ على صحته. وينصح الخبراء باتباع عادات نوم صحية مثل تجنب الكافيين قبل النوم بعدة ساعات، والابتعاد عن الكحول، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

هل زيادة الوزن تسبب ضغطا على المفاصل؟

كلما زاد وزن الجسم، زاد الضغط الواقع على المفاصل، خاصة مفاصل الركبتين والوركين والعمود الفقري. كما قد يؤدي الوزن الزائد إلى إجهاد الغضاريف التي تعمل كممتص للصدمات في المفاصل، ما يزيد من خطر تآكلها والشعور بالألم.

ما تأثير التدخين على صحة العظام والمفاصل؟

يساهم التدخين في تضييق الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي المفاصل، وخاصة الأقراص الموجودة في العمود الفقري. لذلك يكون الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمشكلات العمود الفقري والمفاصل حتى في سن مبكرة.

