لا تتجاهلها.. 8 علامات تكشف ارتفاع الكورتيزول في الجسم

كتبت: نورهان ربيع

05:00 م 05/03/2026

الكورتيزول

الكورتيزول هرمون تنتجه الغدد الكظرية وتفرزه، وهو من الجلوكوكورتيكويدات، أي نوع من الهرمونات الستيرويدية.


ما أسباب ارتفاع الكورتيزول في الجسم؟


ويعتقد بعض الأشخاص أن الكورتيزول ينم عن التوتر فقط، لكنه في الواقع هرمون أساسي يؤثر على جميع أعضاء وأنسجة الجسم تقريبا، ويؤدي العديد من الأدوار المهمة الأخرى، منها


تنظيم كيفية استخدام الجسم للجلوكوز (السكر) كمصدر للطاقةتقليل الالتهابات


تنظيم ضغط الدم


المساعدة في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ


ونظرا لاهميته يراقب الجسم باستمرار مستويات الكورتيزول للحفاظ على استقرارها (التوازن الداخلي)، ويمكن أن يكون ارتفاع أو انخفاض مستويات الكورتيزول ضارا بالصحة.


ما الأعراض التي تكشف ارتفاع الكورتيزول؟


ونستعرض في التقرير التالي بعض العلامات والأعراض التي قد تكشف ارتفاع نسبة الكورتيزول في الجسم ويجب الانتباه إليها وعدم تجاهلها، وذلك وفق ما ذكره موقع clevelandclinic.


1-زيادة الوزن خاصة في الوجه والبطن.


2-تراكم الدهون بين لوحي الكتف.


3-علامات تمدد عريضة بنفسجية اللون على البطن.


4-ضعف عضلات الذراعين والفخذين.


5-ارتفاع نسبة السكر في الدم، والذي غالبا ما يتطور إلى داء السكري من النوع الثاني.


6-ارتفاع ضغط الدم.


7-نمو الشعر الزائد (الشعرانية) لدى النساء.


8-هشاشة العظام (ترقق العظام) وكسور العظام.

هل يوجد أسباب لأرتفاع الكورتيزول؟


ويوجد عدة أسباب لارتفاع الكورتيزول في الجسم بما في ذلك تناول جرعات عالية من أدوية الكورتيكوستيرويد، مثل البريدنيزون أو البريدنيزولون أو الديكساميثازون، وهي أورام تنتج هرمون ACTH، وعادة ما تكون في الغدة النخامية، إلى جانب أورام الغدة الكظرية التي تسبب زيادة في الكورتيزول.

الكورتيزول زيادة الوزن الغدد الكظرية ضغط الدم التوتر

