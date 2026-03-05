تعتبر المكرونة من أكثر الأكلات شعبية ورواج سواء في مصر والوطن العربي أو حتى في العالم الغربي، ويرجع ذلك لتعدد طرق صنعها وأنواعها الكثيرة التي تجعلك تستمتع بمذاق مختلف مع كل وصفة.

ويوجد للمكرونة وجه آخر لا يعرفه الكثيرون، والذي يجعل العلم يحذر من الإفراط في تناولها حتى لا تصبح ضارة بدلا من أن تكون من الوجبات الممتعة.

ما الآثار الجانبية للإفراط في تناول المكرونة؟

وفي التقرير التالي نوضح بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناول المكرونة وذلك وفق ما ذكره موقع eatthis.

هل تناول المكرونة يزيد من خطر إصابتك بمرض السكري؟

تشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري، وبما أن المعكرونة التقليدية مصدر للكربوهيدرات، فإن تناول كميات كبيرة منها بشكل متكرر قد يحمل الجسم بكميات زائدة من الكربوهيدرات، ما يعرضه للخطر.

كم عدد المرات المسموح بها تناول المكرونة؟

إذا كنت تتناول المكرونة كوجبة رئيسية عدة مرات في الأسبوع، فقد تفتقر إلى التنوع في نظامك الغذائي، وبالتالي قد لا تحصل على العناصر الغذائية الأساسية.

كيف تسبب المكرونة إصابتك بأمراض القلب؟

إذا كنت تختار المعكرونة البيضاء المكررة فقد يزداد خطر إصابتك بأمراض القلب إذا أكثرت من تناولها، إذ أنه في إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، وجد أن النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات، وخاصة من الحبوب المكررة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل المكرونة تساعد على ارتفاع ضغط الدم؟

في دراسة نشرت في مجلة "ميتابوليزم"، وجد أن تناول الكربوهيدرات المكررة بانتظام، مثل المعكرونة المكررة، يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

لماذا تسبب المكرونة زيادة للوزن؟

الإفراط في تناول المعكرونة قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة، وبالتالي زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

