انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 5-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4773 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7160 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8182 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

مع تصاعد التوترات العالمية.. هل تصبح 6 آلاف دولار محطة الذهب القادمة؟

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2.5% ويحلق فوق مستوى 5400 دولار للأونصة

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 5154 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.