يعاني الكثيرون من مرض فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا، وهو من الأمراض التي يلعب فيها النظام الغذائي دور كبير سواء من أجل الشفاء، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد، والتي تحسن من نسبة الهيموجلوبين في الجسم، أو تجنب الأطعمة التي تمنع امتصاص الحديد وتزيد من حدة المرض، وفقًا لما ذكره موقع Healthloftco.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي قد تؤثر على امتصاص الحديد لدى مرضى فقر الدم

لماذا قد تعيق الأطعمة الغنية بالكالسيوم امتصاص الحديد؟

يتنافس الكالسيوم والحديد على الامتصاص داخل الجهاز الهضمي، لذلك فإن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالحديد قد يقلل من كمية الحديد التي يمتصها الجسم.

ومن أبرز مصادر الكالسيوم

الحليب

الجبن

الزبادي

ومع ذلك، لا يعني هذا ضرورة الامتناع عن منتجات الألبان عند الإصابة بفقر الدم، بل يمكن تناولها في أوقات مختلفة عن الوجبات الغنية بالحديد، مثل تناولها بين الوجبات.

كيف تؤثر القهوة والشاي على امتصاص الحديد؟

يتساءل كثيرون عما إذا كانت المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ضارة لمرضى فقر الدم. والحقيقة أنها ليست ضارة بحد ذاتها، لكن توقيت تناولها يلعب دورًا مهمًا.

تحتوي القهوة والشاي على مركبات مثل البوليفينولات والتانينات، وهي مواد قد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد عند تناولها مع الطعام.

وينصح الخبراء بالانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد تناول الوجبات قبل شرب القهوة أو الشاي لتقليل تأثيرهما على امتصاص الحديد.

ما تأثير الأطعمة الغنية بالفيتات على مستويات الحديد؟

الفيتات مركبات طبيعية توجد في العديد من الأطعمة النباتية، وترتبط بالحديد داخل الجهاز الهضمي مما يقلل من امتصاصه، خاصة الحديد الموجود في المصادر النباتية.

ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على الفيتات:

الحبوب الكاملة

النخالة

الفاصولياء

العدس

المكسرات

البذور

ورغم ذلك، لا ينصح بتجنب هذه الأطعمة لأنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة. ويمكن تقليل تأثير الفيتات من خلال طرق التحضير مثل النقع أو التخمير أو الطهي، كما يساعد تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C على تحسين امتصاص الحديد.

هل تؤثر منتجات فول الصويا على امتصاص الحديد؟

يحتوي فول الصويا على مركبات قد تعيق امتصاص الحديد، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة مع الأطعمة الغنية بالحديد.

ومن أبرز منتجاته:

التوفو

حليب الصويا

بدائل اللحوم المصنوعة من فول الصويا

ومع ذلك، يمكن أن يظل فول الصويا جزءًا من نظام غذائي متوازن، بشرط تناوله باعتدال ومراعاة الفصل بينه وبين الوجبات الغنية بالحديد.

هل يقلل البيض من امتصاص الحديد؟

يحتوي البيض على نوع من البروتين قد يحد من امتصاص الحديد، خاصة الحديد الموجود في المصادر النباتية. ورغم ذلك، يظل البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية المهمة.

