منها نقص الحديد.. 10 أعراض شائعة لنقص فيتامين سي

كتب – سيد متولي

يؤدي نقص فيتامين سي إلى إضعاف جهاز المناعة في الجسم، ويعيق التئام الجروح، ويقلل من قوة الأوعية الدموية، ويخفض مستويات الطاقة، لكن هل تعرف علامات نقصه؟

ضعف العظام

قد يؤثر نقص فيتامين سي أيضًا على صحة العظام، وارتبط انخفاض تناوله بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

آلام العضلات

إن الإنتاج غير الكافي للكولاجين، أحد البروتينات المطلوبة للحفاظ على صحة العضلات والأنسجة الضامة، يمكن أن يسبب ضعفًا وآلامًا في العضلات.

نقص الحديد

قد تؤدي كميات صغيرة من فيتامين سي إلى تدهور عملية التمثيل الغذائي للحديد وتقليل امتصاص الحديد من الأغذية النباتية، ما يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

الكدمات

يؤدي نقص فيتامين C إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين، ما يجعل الجلد أكثر عرضة للكدمات حتى من الصدمات أو الضغط البسيط.

الشعر الجاف والأظافر الهشة

يؤثر نقص فيتامين C بشكل كبير على إنتاج الكولاجين، ما يؤدي إلى ضعف الشعر والأظافر وهشاشتها وتكسرها بسهولة أو تصبح جافة وهشة.

نزيف اللثة

يعد النزيف الناتج عن ترقق الأوعية الدموية والتهاب وتدهور أنسجة اللثة من أعراض نقص فيتامين سي.

التأثير على الجهاز المناعي

يرتبط نقص فيتامين سي بضعف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، حتى الأشكال المهددة للحياة مثل الالتهاب الرئوي.

فقدان البصر

قد تكون قوة الرؤية بسبب نقص فيتامين سي، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم معدل تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

التعب

هناك علامات مبكرة لنقص فيتامين سي، مثل التعب، والنعاس، وذلك لأن فيتامين سي يشارك في إنتاج الطاقة وامتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد.

تقلبات مزاجية

قد يعاني بعض الأشخاص من تقلبات مزاجية متكررة كأحد أعراض نقص فيتامين سي، فهو يلعب دورًا مهمًا في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين، الذي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية.

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