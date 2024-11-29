احذر.. 5 علامات في الصباح تكشف ارتفاع الكوليسترول وتهدد قلبك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، أن تكون بمثابة تحذير من مشكلات صحية خطيرة لعل أبرزها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويمكن لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أن يسبب مشكلات صحية خطيرة حال عدم علاجه، لعل أبرزها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب موقع "The HealthSite"، إليك 5 علامات في الصباح قد تكشف ارتفاع الكوليسترول:

ألم الصدر

ألم الصدر في الصباح قد يكون إشارة على ارتفاع الكوليسترول، لأن ضيق الشرايين الناتج عنه يقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب.

ضيق التنفس

ضيق التنفس في الصباح من العلامات الخطيرة لارتفاع الكوليسترول، لأنه قد يشير إلى الإصابة بمرض الشريان التاجي أو النوبة القلبية.

الصداع

الصداع في الصباح قد يكشف ارتفاع مستويات الكوليسترول، لأن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الدوخة

الشعور بالدوار وصعوبة الحفاظ على توازن جسمك صباحا، قد يكشف ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم، وهو أمر يتطلب الذهاب للطبيب فورا.

التعب

الشعور بالتعب في الصباح رغم حصولك على القسط الكافي من النوم، قد يكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

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