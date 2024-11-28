تؤثر على سعادتك.. تجتب 5عادات شائعة أثناء العمل

نحن جميعًا نرتكب بعض الأخطاء في العمل، ولكن بعض العادات السيئة يمكن أن تؤثر سلبًا على إنتاجيتنا وسعادتنا في العمل.

ووفقًا لما ورد في موقع timesofindia، إليك 5 عادات شائعة يجب تجنبها.

التسويف والمماطلة

يؤدي إلى تراكم المهام وتوتر أكبر، ويقلل من جودة العمل المنجز.

قسم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر، حدد أهدافًا واقعية، واستخدم تقنية بومودورو (العمل بتركيز لمدة 25 دقيقة ثم أخذ استراحة قصيرة).

عدم تنظيم الوقت

يؤدي إلى الإحساس بالإرهاق والتوتر، ويجعل من الصعب تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

استخدام تقويمًا أو تطبيقًا لجدولة المهام والمواعيد، وحدد أوقاتًا محددة للعمل والاستراحة.

عدم تحديد الأولويات

يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد في مهام غير مهمة، ويصعب تحقيق الأهداف.

قم بترتيب المهام حسب أهميتها وضرورتها، وركز على إنجاز المهام الأكثر أهمية أولاً.

عدم التواصل بشكل فعال

يؤدي إلى سوء الفهم والمشاكل في العمل، ويضعف العلاقات بين الزملاء.

كن واضحًا ومباشرًا في التواصل، استمع بانتباه لآراء الآخرين، واطرح الأسئلة عند الحاجة.

عدم أخذ فترات راحة كافية

يؤدي إلى الإرهاق والإجهاد، ويقلل من الإنتاجية.

خذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم للقيام ببعض التمارين الخفيفة أو التنفس العميق، وحاول الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً.

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