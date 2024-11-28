مشروب سحري لفتح الشرايين وخفض ضغط الدم.. فوائده مدهشة

كتبت- أسماء مرسي:

عصير البنجر، هذا المشروب ذو اللون الأحمر الداكن، ليس مجرد إضافة لذيذة إلى نظامك الغذائي، بل هو أيضًا كنز من الفوائد الصحية، وخاصة لصحة القلب والشرايين.

كيف يساعد عصير البنجر على فتح الشرايين؟

يحتوي البنجر على كمية عالية من النترات، وهي مركبات يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مادة تعمل على توسيع الأوعية الدموية وفتح الشرايين المسدودة، ما يسهل تدفق الدم ويخفض ضغط الدم، وفقًا لموقع "Verywell Health".

كما يساعد استهلاكه على تحسين أداء عضلة القلب، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.

فوائد أخرى للبنجر

دعم صحة الكبد

إنقاص الوزن

علاج الالتهابات

تسهيل الهضم

تحسين صحة الدماغ

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