يترقب المجتمع الدولي الرد الإيراني الرسمي على حزمة المقترحات الأمريكية الأخيرة الهادفة لإنهاء النزاع الذي اندلع في أواخر فبراير الماضي، في وقت يرسل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات متباينة حول مستقبل العملية التفاوضية.

وصرح ترامب لشبكة "إل سي آي" الفرنسية، السبت، ب أن طهران تظهر رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية نهائية، مؤكدا أنه ينتظر الحصول على رد في وقت قريب جدا، بالتزامن مع دراسة السلطات الإيرانية لمشروع اتفاق قدمته واشنطن.

رسائل ترامب حول حرب إيران

وفي سياق متصل، أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تتغير منذ بداية المواجهة، حيث يحرص على تكرار محاور ثابتة مفادها أن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها الكاملة على الموقف، وأن قدرات الجيش الإيراني شهدت تراجعا حادا نتيجة الدمار الواسع، معتبرا أن الأزمة بلغت مراحلها الختامية.

وشدد ترامب في مواقفه المعلنة على خطوط حمراء لا تقبل التفاوض، أبرزها منع طهران من الحصول على سلاح نووي، وضرورة تأمين حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن هذا التكرار في المواقف يجعل من الصعب قياس المدى الحقيقي لجدية التصريحات المتعلقة بقرب توقيع اتفاق ينهي حرب إيران وأمريكا.

كواليس مفاوضات إيران وأمريكا المتعثرة

وكشف ترامب يوم الأربعاء الماضي عن كواليس جديدة، قائلا: "إنهم يريدون إبرام صفقة، لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية خلال الساعات الـ24 الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

وتعيد هذه التصريحات المتفائلة إلى الأذهان مواقف مشابهة أطلقها الرئيس الأمريكي قبل أكثر من شهر، وتحديدا عند إعلانه وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل الماضي، حيث أكد حينها حسم معظم نقاط الخلاف الجوهرية بين إيران وأمريكا، وأن الفترة الزمنية المحددة ستخصص لصياغة اللمسات الأخيرة.

ورغم قرار تمديد التهدئة، لا تزال الساحة السياسية تفتقر إلى مؤشرات عملية لبدء جولة محادثات نهائية تفضي إلى اتفاق شامل ينهي الصراع.