تعرضت الفنانة مروة عبد المنعم لموقف صادم خلال كواليس تصوير برنامج "وصفة مروة" الذي يعرض على قناة الشمس.

تفاصيل هجوم أسد على مروة عبدالمنعم

وهاجم أسد "شبل" على مروة عبدالمنعم، خلال مشاركته ضمن فقرات البرنامج، في واقعة أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات تواجد مروة داخل غرفة استقبال ضيوف البرنامج برفقة الأسد، قبل أن يفاجئها بالهجوم على ذراعها ما تسبب في تعرضها لإصابة مباشرة، ونقلها للمستشفى لمتابعة العلاج اللازم.

آخر أعمال مروة عبدالمنعم

يُذكر أن مروة عبد المنعم شاركت مؤخرًا في مسلسل "صعيدي ومطرب وحرامي"، الذي دارت أحداثه حول شاب يهرب من الثأر إلى القاهرة، قبل أن تتشابك حياته مع شخصيات أخرى في إطار درامي.